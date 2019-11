Teresa Rodríguez se enzarza con Monedero en Twitter a cuenta de Griñán

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este sábado unas declaraciones realizadas por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en las que señala que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación, es un hombre "honesto".

En una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, la líder de la formación morada en Andalucía ha colgado un vídeo con dichas declaraciones de Monedero, a la par que ha tachado de "incomprensible" la "condescendencia con los corruptos".

"Os imagináis que digo: Yo creo que Esperanza Aguirre es una mujer honesta. Toma ya", ha expresado añadiendo que esta posición no la entiende "por parte de nadie y de gente del campo de la izquierda menos".

(1/2) Incomprensible la condescendencia con los corruptos, "pobrecitos". ¡9 años de inhabilitación! decía el otro día un parado en el bus, ¿eso qué es?Os imagináis que digo: "yo creo que Esperanza Aguirre es una mujer honesta". Toma ya. pic.twitter.com/wTzWrk8sc3 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

"Repartieron a sabiendas el dinero de los parados para comprar votos, permitieron que en el camino alguno se lo metiera por la nariz o jubilara a su suegra. Pero son buena gente, pobrecitos", ha reprochado.

Por su parte, el exdirigente nacional ha respondido a la publicación de la andaluza escribiendo que "entre compañeros lo que debe primar es la decencia entre los que estamos peleando codo con codo". "Cortar una frase lo he visto estos cinco años de la derecha. De ti no me lo esperaba. Tú sabrás por qué lo haces", ha zanjado.