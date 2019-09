La Policía sitúa el coche de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla desde el día 25

La Policía Nacional tiene claro que el coche de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa hallado ayer en Las Dehesas de Cercedilla llevaba días aparcado en ese lugar de la sierra de Madrid. Fuentes de la investigación indican a Vozpópuli que el vehículo permaneció ahí desde el domingo 25 de agosto, es decir, desde dos días después de la fecha en la que se le perdió el rastro a la exesquiadora.

Se trata de un Mercedes Clase A de color negro. Estuvo una semana parado en ese punto, lugar de paso habitual para aficionados al senderismo. Esta era una de las actividades preferidas de la desaparecida a la que varios cientos de personas entre agentes y voluntarios buscan desde ayer en la zona.

Tras el hallazgo del coche, la Policía Científica procedió a realizar un primer análisis. "Estaba perfecto", indican a este periódico fuentes de la investigación. En casos urgentes como este, las pruebas de ADN tardan apenas 24 horas en realizarse.

No se ha encontrado ningún indicio que haga sospechar en otra tesis distinta de la desaparición voluntaria. Blanca Fernández Ochoa no llevaba el móvil encima, algo que no era la primera vez que pasaba, según dicen sus familiares, que también explican que le gustaba retirarse varios días a desconectar y hacer senderismo.

Lo que dijo su hija en la denuncia

La denuncia la presentó su hija el jueves 29 de agosto, casi una semana después del último contacto con su madre. La joven acudió en torno a las 21.30 al cuartel de la Guardia Civil del municipio madrileño de Las Rozas. Según fuentes conocedoras de la denuncia presentada, la hija -además de dar datos de las características del coche de su madre- también reportó que en el pasado había atravesado problemas personales con momentos de fragilidad emocional.

En paralelo a la minuciosa búsqueda de las autoridades en el vasto terreno montañoso que rodea el lugar en el que apareció el vehículo, los investigadores tratan de reconstruir los pasos que pudo dar Blanca Fernández Ochoa desde el día 23. La Policía ha confirmado este lunes que existen imágenes de ella comprando en un supermercado el día 24 de agosto. Fuentes conocedoras del caso confirman que no hay rastro de uso de su tarjeta de crédito, lo que dificulta a la investigación en manos de la Policía Nacional.

Otro de los elementos clave en la investigación es el teléfono de la desaparecida, ya en menos de los investigadores. En este caso, su análisis tardará varios días en realizarse, advierten las mismas fuentes. En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Policía ha asegurado que están abiertas "todas las hipótesis" y no descarta que la búsqueda se amplíe a otros municipios vecinos. Las labores de búsqueda, según fuentes policiales, pueden ser "largas" debido a la dificultad del terreno en esa zona.

Partida de búsqueda

El Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid) convocó este lunes a todos aquellos ciudadanos voluntarios que quiesieran participar en la búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, que fue vista por última vez el pasado 23 de agosto. Ante la gran afluencia de ciudadanos, el consistorio del municipio de Madrid ha anunciado que ya no se necesitan más voluntarios y que ha decidido cortar la Carretera de las Dehesas.