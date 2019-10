Abascal en El Hormiguero: ni fascista, ni 'capillitas', ni negacionista del cambio climático

Que arda Twitter. Santiago Abascal cruzó la puerta de 'El Hormiguero' poco antes de las 22.00 horas como si se tratase de las cortinas de láminas de plástico de una carnicería. "No cambiéis de cadena, que esta noche hay movida", reclamaba Pablo Motos en referencia al intento de boicot al programa gestado en la red social desde primera hora de la tarde. "Eso está bien", espetaba la versión más risueña del presidente de Vox.

Camisa azul, sin corbata y en vaqueros, el de Amurrio se ha sacado del bolsillo unos antiinflatorios para el posible dolor de cabeza que le pueda ocasionar a Motos su entrevista. No tanto por las respuestas, sino por la matraca de sus adversarios políticos y demás detractores. "Venía pensando... ¿A quién he matado yo, a quién he violado, robado o secuestrado?", ha planteado el líder de Vox.

"Yo no soy fascista y me atacan, Iglesias dice que es comunista, canta la Internacional y reivindica la figura del Che Guevara, pero va a todos los programas y no se movilizan contra él", ha comparado.

A diferencia de Almeida, a quien ha afeado la "bronca" con Ortega Smith tras el minuto de silencio contra la violencia de género, Abascal ha confesado que donaría dinero al Amazonas antes que a Notre-Dame porque "la obra de Dios es más importante que la obra del hombre". Tiene fe, es católico, pero "no un 'capillitas'". "Debería ir más a misa", considera.

Amante de la naturaleza desde la infancia, el político vasco ha señalado que cree que "cambio climático ha habido siempre". "El clima está cambiando y hay un consenso amplio en que se debe a la acción del hombre y hay quienes piensan que el hombre no tiene capacidad para revertir esa situación", ha apuntado.

"Yo no soy científico, soy político. No estoy en las posiciones apocalípticas. Cuando hay un acuerdo entre multinacionales, los poderes y la extrema izquierda, desconfío", ha dicho el dirigente de Vox.

"Con la excusa del cambio climático, nos restan libertad, nos dicen que no andemos con coche, que tengamos menos hijos porque hay superpoblación.... Se habla mucho de una emergencia climática pero en España también hay una emergencia social y nacional", ha zanjado.

Tampoco niega la existencia del cambio climático del todo y reconoce que su etapa como director de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social con el PP de Esperanza Aguirre no es el momento del que más "orgulloso" se siente en la vida.

Abascal ha aprovechado la invitación de Motos para mostrar ante millones de espectadores -porque el boicot ha salido rana- que en Vox, como en la viña del Señor, hay de todo. Menos "progres", a quienes ha definido como "personas de izquierdas que intentan dictar lo políticamente correcto".

Según Pablo Motos, Abascal da más miedo que Iglesias, pero el líder de Vox no lo cree. "La gente se me acerca por la calle, me abraza y me dice cosas emocionantes", asegura.