Condenan a Pablo Hasél a dos años de cárcel por enaltecer en Twitter a ETA y los Grapo

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero Pablo Hasél por alabar en Twitter a ETA y los Grapo, cuyos miembros dijo que son para él "ejemplos de resistencia", así como por injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, también deberá pagar una multa de 24.300 euros.

El rapero ya fue condenado a dos años de cárcel por un caso similar. A través de canciones publicadas en la plataforma Youtube, también ensalzaba a miembros de los grupos terroristas como al dirigente del Grapo Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas. "¡Merece que explote el coche de Patxi López!", "los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen" o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen", decía. Sin embargo, la pena no fue ejecutada porque no contaba entonces con antecedentes penales.

Dos años después, en agosto de 2016, la Fiscalía le denunciaba de nuevo por una quincena de tuits contra el Rey y las Fuerzas de Seguridad del Estado y comentarios de alabanzas a miembros del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Al haber sido ya condenado a dos años de cárcel en 2014, podría ingresar en prisión de ser confirmada esta ultima sentencia por el Tribunal Supremo.

Además, Hasél fue detenido en 2016 por los Mossos d'Esquadra por la agresión que sufrieron algunos periodistas que cubrían la ocupación del rectorado de la Universitat de Lleida (UdL). El rapero formaba parte del grupo de personas que ocuparon el despacho del rector en protesta por la presencia policial en el centro para garantizar que la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, pudiera continuar dando clases como profesora asociada.

Esta decisión llega semanas después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al también rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones publicadas en Internet.

Tras conocer la noticia, Hasél ha dicho, a través Twitter, que jamás claudicará y sólo le van a fortalecer como revolucionario. Además, asegura que le han condenado por "contar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía o los presos políticos", y vuelve a repetir algunos de los comentarios por los que ha sido condenado.

Me han condenado a 2 años y otro de pena-multa, es decir, 3 años. Se suman a los 2 que ya tengo por canciones contra el régimen. Pasaré 5 años preso por delitos de opinión, pero jamás claudicaré. Jamás, fascistas de mierda.

Un saludo a la escoria que celebra mi encarcelamiento. Sólo darán más voz al mensaje que quieren silenciar, sólo me van a fortalecer como revolucionario. Esto adelanta el fin de vuestra tiranía.

Ya no es ni una cuestión de opiniones, es que me han condenado por contar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía o los presos políticos. Aún así, no hace falta compartir todo lo que uno dice para ver que esto son injusticias muy graves.