La Policía cifra los manifestantes en 45.000 y los partidos los elevan hasta los 200.000

El Partido Popular y Ciudadanos han cifrado en 200.000 los asistentes a la manifestación convocada este domingo en la plaza de Colón para pedir elecciones por la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña.

Según la Policía Nacional, los asistentes han sido 'solo' 45.000 personas que se han acercado este domingo a Colón, según datos facilitados por la Delegación de Gobierno.

La gente, al grito de 'España unida jamás será vencida', coincidió en su rechazo al diálogo y corearon lemas como 'Puigdemont, a prisión', 'Fuera el okupa', 'No necesitamos mediadores', 'España no está en venta¡ y 'Con la soberanía nacional no se mercadea'.

'Elecciones ya'

El lema Unidos por España es 'trending topic' en Twitter. La protesta arrancaba a las 12.00 horas bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'.

Los convocantes calculaban que superarían con creces su previsión de que más de 20.000 personas irían a la protesta y han puesto a disposición autobuses para los simpatizantes de sus partidos de fuera de Madrid que quisieran participar en la concentración.