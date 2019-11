El PNV pide responsabilidad y empatía a ERC y al PSOE para lograr la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a PSOE y ERC responsabilidad y negociar "con empatía" para lograr un acuerdo en diciembre sobre "unas condiciones básicas" que haga posible la investidura.

En declaraciones a Radio Nacional, Esteban ha confiado en que el encuentro entre ERC y el PSOE "sea fructífero" y que "ambas partes tengan empatía y se pongan en el lugar del otro", entendiendo "sus límites y líneas rojas", ante "la necesidad de que haya una cierta estabilidad institucional".

"Estoy convencido de que con voluntad siempre se puede encontrar un terreno común para avanzar", ha afirmado. "Si todos somos responsables y sabemos hasta dónde podemos llegar y cuáles deben de ser los consensos básicos, creo que la investidura puede funcionar", ha sentenciado.

A su juicio, "las decisiones tienen que tomarse ya", y aunque "no hay tiempo ahora para entrar en grandes detalles en los acuerdos pero sí para abrir un camino de esperanza en una apertura de diálogo y una cierta estabilidad". El PNV todavía no ha hablado con el PSOE sobre la investidura pero confía en que no haya problemas.

Tribunal Constitucional

Ha recordado que su partido siempre ha pedido el cumplimiento del Estatuto de Gernika y, ha explicado, la semana pasada una sentencia del Tribunal Constitucional resolvió que Euskadi "tiene competencias en el ámbito de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y eso habrá que enfrentarlo".

Por otra parte, Esteban ha descartado que "la discusión estatutaria" en relación a la ponencia parlamentaria sobre autogobierno vaya a afectar a la relación de su partido con el PSOE. A su juicio, la "urgencia" ahora es la creación de un nuevo gobierno en el Estado y las decisiones ante una posible investidura.

"Entiendo que avivar polémicas puede estar dentro de los cálculos y de los intereses de algunos, pero la discusión estatutaria forma parte de una dinámica establecida hace mucho, tiene sus tiempos", ha dicho.