El PNV critica a la Guardia Civil, la Policía y el Ejército y defiende a Fernando Grande-Marlaska

El portavoz del PNVen el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no debería dimitir" por la polémica en la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, porque tiene "la capacidad y derecho de hacer ese tipo de cambios".

"No debería dimitir porque tiene la capacidad y derecho de hacer ese tipo de cambios, y no creo que Sánchez le quite, menos aún con este clima. No creo que vaya a haber cambios", ha insistido, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha indicado que la polémica del cese de De los Cobos ha puesto de manifiesto "otras cuestiones", como que, según ha dicho, "la Guardia Civil, la Policía o el Ejercito parecen otro estado dentro del Estado".

"No se les puede criticar. Parece que se deben organizar de por sí, que se deben elegir internamente sus jefes y que pueden funcionar como otro estado, y eso es preocupante", ha advertido.

Este lunes, Iglesias también ha criticado a los mandos de la Guardia Civil que hacen informes con recortes de "webs de extrema derecha"

Además, ha considerado "muchos informes de la Guardia Civil son muy chapuceros, pero no ahora, sino antes también", ya que, según ha dicho, "muchos informes contra la izquierda abertzale estaban basados en rumores, sospechas, creo que esto es así, y así no se puede fundamentar un informe verdadero".

Críticas de Iglesias a la Guardia Civil

Este mismo lunes, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, también ha criticado a los mandos de la Guardia Civil que hacen informes con recortes de "webs de extrema derecha".

El líder 'morado' ha dicho que lo que hace "daño" a la Guardia Civil es que haya mandos que realicen informes con "recortes" de prensa sacados de "páginas webs de extrema derecha".

"Es algo gravísimo, y un país como España no se puede permitir que haya mandos que hagan recortes de 'okDiario' para hacer informes. Ese es el mayor ataque contra la Guardia Civil y su profesionalidad. Eso debería ser un consenso independientemente de las ideas de cada uno", ha sostenido.

En esta línea, el vicepresidente ha descartado hacer "matices" a las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "son profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno". "Eso es normalidad democrática", ha añadido.