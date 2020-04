Indignación en la Guardia Civil con Marlaska por "eludir su responsabilidad" tras dispararse los contagios

Se dispara el número de casos de coronavirus entre la Guardia Civil: 2.120 infectados frente a los 795 de la Policía Nacional. Mes y medio después de que se decretase el estado de alarma, Fernando Grande-Marlaska aventuró que la convivencia en pabellones (casas cuartel) puede ser la causa de esta estadística desproporcionada. Unas palabras que ha despertado profundas críticas en el seno del cuerpo, acusando al ministro de “lavarse las manos” en la crisis sanitaria y de verter toda responsabilidad en el Instituto Armado.

Este lunes, Marlaska anunció que había encargado la redacción de un informe para determinar por qué hay el triple de guardias civiles infectados que policías nacionales. Las estadísticas han aumentado considerablemente en las últimas dos semanas: el 14 de abril había 1.483 agentes del Instituto Armado y 751 de la Policía Nacional. O lo que es lo mismo, en la última quincena, se han detectado 683 nuevos positivos entre los uniformados de verde, en contraste con los 44 que han sumado los de azul.

Desde el Instituto Armado ponen dos argumentos encima de la mesa para justificar la incidencia del coronavirus entre sus filas: un mayor número de agentes -78.000 guardias civiles y 67.000 policías nacionales- y una mayor realización de pruebas de detección. Sin embargo, el ministro del Interior abrió la puerta a una nueva interpretación y que va en contra de esas explicaciones: “Me parecería un poco aventurero sacar una conclusión, pero una de ellas es que en la Guardia Civil normalmente existe mayor convivencia, compartiendo pabellones”, aseveró Marlaska.

Explicaciones que no convencen

La explicación no ha convencido dentro de la Guardia Civil, que consideran que han trabajado “codo con codo” con el Ministerio desde el principio de la crisis y no entienden que ahora se les responsabilice a ellos de las infecciones. Fuentes consultadas por Vozpópuli alegan que los pabellones -la mayoría de ellos también se conocen como ‘casa cuartel’- se ubican en núcleos de población reducidos, donde la pandemia ha golpeado con menos fuerza. Y achacar los contagios a una convivencia en estas residencias no encaja con el elevado número de casos que se ha registrado en las últimas semanas.

Las diferentes asociaciones representativas ponen voz a las quejas y acusan a Marlaska de “eximirse de toda responsabilidad” frente a los contagios. Consideran que su valoración sobre los pabellones “deja entrever” el resultado del informe que ha solicitado el Ministerio: “Es fácil echar la culpa a la estructura del cuerpo y no asumir ninguna culpa por los más de 2.000 casos que tenemos entre los compañeros”.

Las críticas asociativas

Así, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) habla de “estupor e indignación”: “Da la impresión de que el ministro, que asegura haber encargado un informe al respecto, sólo ha podido acogerse a un pretexto absolutamente ridículo para tratar de eludir su responsabilidad”: "Si la pandemia ha duplicado los contagios entre guardias civiles no es por su convivencia en los pabellones, sino porque no se han tomado las medidas organizativas adecuadas".

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) lamentan la falta de material de protección: "La Dirección no disponía del material, pero se prohibió a los compañeros que usaran sus propios elementos alegando criterios de uniformidad". Unión de Guardias Civiles (UniónGC) asevera que "buscar la explicación en la convivencia en los pabellones es no querer mirar más allá". En términos similares se expresa la Asociación Profesional de Cabos (APC GC): "Puede influir algo el tema de los pabellones, pero las estadísticas son desproporcionadas".

"Los pabellones no han sido el problema, la escasez de EPIs, la improvisación y la falta de un liderazgo claro, sí", añaden desde Independientes de la Guardia Civil. La Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES GC) afirma que "el mayor número de agentes fallecidos y afectados por esta pandemia no vivían ni viven en el interior de los acuartelamientos". La Unión de Oficiales de la Guardia Civil tampoco considera oportuna la "excusa" de los pabellones para justificar los datos.