El Gobierno incrementa la inversión en becas y duplica el número de universitarios beneficiarios

El Gobierno incrementará en 386 millones de euros la cifra destinada a becas, lo que supone un aumento del 22% en la inversión para el curso 2020-2021, según ha indicado el Ejecutivo en una nota de prensa. Con este incremento, el más importante de los últimos diez años, la cifra total invertida en el sistema estatal de becas y ayudas al estudio es de más de 1.900 millones de euros, que beneficiarán a 625.514 estudiantes el próximo curso. De ellos, 372.240 son de niveles no universitarios y 252.274 de grado y máster.

Tal como anunció la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en el Congreso el pasado febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades han llevado a cabo una importante reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio que revertirá, a lo largo de esta legislatura, las medidas adoptadas en 2012 y afianzará las becas como un derecho subjetivo basado en la renta que asegure la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas y sociales.

La reforma se basa en cuatro puntos principales: la modificación de los requisitos académicos; la elevación del umbral 1 hasta equipararlo prácticamente al umbral de la pobreza; la elevación de las cuantías fijas en 100 euros y las mejoras en becas y ayudas a personas con discapacidad. Esta importante modificación del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, uno de los principales objetivos del Gobierno, busca ganar en progresividad, aumentar las cuantías para las rentas más bajas, avanzar hacia un modelo de cuantías fijas y mejorar la gestión para adelantar notificaciones y cobros de estas ayudas.

En el caso de las becas universitarias, se trata, al igual que en el resto, de una reforma estructural del sistema cuyo objetivo es democratizar el derecho a la educación y aumentar sustancialmente el número de estudiantes que acceden a las universidades en función de un criterio de situación socioeconómica. Estas medidas se plasmarán en un Real Decreto de umbrales que ambos ministerios presentarán en las próximas semanas al Observatorio Universitario de Becas y Ayudas al Estudio.

Aumento de las becas completas

De los 386 millones de euros de incremento, 207 corresponden a enseñanzas no universitarias y 179 a becas universitarias. El impacto agregado de las medidas citadas para el estudiantado universitario hace que prácticamente se duplique el número de estudiantes que podrán acceder a una beca completa, ya sea porque estaban en el umbral 2 y al incrementar el umbral 1 tienen acceso a la beca completa o porque ya cumplían los requisitos de renta (umbral 1) pero no obtuvieron la beca completa porque no cumplían los requisitos académicos.

De esta manera, en el curso 2020-21 el número de estudiantes de grado y máster que recibirán beca completa será de 175.945 mientras que actualmente lo reciben 89.376, es decir, se duplica la cifra de personas beneficiarias. En total, se benefician directamente de distintas ayudas 252.274 estudiantesuniversitarios de grado y máster.

Por su parte, 263.928 estudiantes de enseñanzas no universitarias podrán recibir la beca completa en el curso 2020-2021, mientras que en el presente curso la reciben 169.135. Se trata de una reforma integral del sistema de becas que aumenta considerablemente el número de personas beneficiarias y democratiza los criterios de acceso a las prestaciones, con el objetivo de que las becas sean para quien más lo necesita. Como consecuencia, se democratiza a su vez el acceso a la Educación.