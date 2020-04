Educación deja en el aire el número de suspensos con los que se repetirá el curso

El Ministerio de Educación deja en el aire el número de suspensos con los que los alumnos tendrán que repetir curso. La concreción de una cifra, demandada por algunas comunidades autónomas, no se materializará, según ha confirmado este viernes la ministra de Educación, Isabel Celaá, que aboga por la "flexibilización" de los criterios de evaluación: "Se trata de evaluar al alumno en su totalidad".

No obstante, la ministra ha recordado que el acuerdo "no significa un aprobado general", sino de tener en cuenta lo "esencial". "Estamos en las esencias, y cuando estamos en las esencias no se trata de asignaturas específicas", ha recalcado, recordando que las repeticiones son "excepcionales" en condiciones normales, máxime en el actual escenario.

"El acuerdo es un paraguas que permite a los equipos y autonomías dar una respuesta adecuada a las circunstancias", ha esgrimido la titular de Educación, que responde así a las declaraciones de consejeros autonómicos que cuestionan que es competencia ministerial establecer el número de suspensos con los que un alumno debe repetir curso: "No corresponde al ministerio".

"No podemos ignorar que la actividad educativa se está desarrollando en los hogares en situaciones tremendamente complejas", ha aseverado la ministra, sin olvidar los problemas de acceso a las aulas virtuales en muchos hogares: "El sistema tiene que ser justo, y para ser justo debe flexibilizar los criterios de evaluación" para "que nadie se quede atrás".