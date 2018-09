Driss Oukabir: "Si me llegan a dar 500 euros a lo mejor me voy de fiesta"

"Soy un manorrota, me llegan a haber dado dado 500 euros y a lo mejor me voy de fiesta". Así se presentó ante la Audiencia Nacional Driss Oukabir, el primer detenido por los atentados de Barcelona. En todo momento apeló a su vida desordenada para desvincularse del resto de la célula yihadista. Cuando prestó esta declaración ente el juez Fernando Andreu, había permanecido varios días bajo arresto.

Oukabir decidió entregarse ante los Mossos d'Esquadra el mismo 17 de agosto cuando vio su foto en la televisión. Sólo habían pasado unas horas desde que su amigo Younes Abouyaaqoub atropellase a una quincena de personas en la Rambla con una furgoneta alquilada a nombre del propio Oukabir. Su hermano menor, Moussa, formaba parte de la célula y murió abatido en Cambrils.

A Marruecos "para desconectar"

En un primer momento, Driss Oukabir culpó a su hermano de haberle robado la documentación para alquilar el vehículo, pero luego admitió haber ido él en persona, si bien dijo desconocer los planes terroristas del grupo. Volvió de Marruecos apenas unos días antes del ataque. Según alegó, quería "desconectar" ante un inminente juicio por malos tratos a su novia.

Pero el día que tenía que volver a España se quedó dormido y su entorno le tuvo que pagar un segundo billete de avión. La compra de estos billetes también está bajo el foco de los investigadores. Se tramitó en un locutorio de Ripoll y sospechan que los pagó el dueño del establecimiento, también en prisión desde el año pasado.

Oukabir negó este extremo y confirmó que los pagó su entorno y que si le dieron el dinero a su hermano y no a él es porque su madre sabía de sus vicios: "sabe que si me da el dinero a mi me lo voy a gastar en fiestas y en cosas que no debería". "Yo soy de los que beben, salen de fiesta y de todo", insistió el detenido en su ánimo de diferenciarse del resto del grupo.