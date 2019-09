Defensa investiga a los militares que se fueron de cañas con sus fusiles en Cataluña

El Ministerio de Defensa investigará al grupo de militares que estuvieron tomando cervezas, con las armas en el suelo, en una terraza de un bar de Vilafranca del Penedès (Barcelona), una imagen que se ha difundido en las redes sociales hasta convertirse en viral.

Según fuentes de Defensa, el objetivo de la investigación es determinar si los militares, unos 70 integrantes de un grupo de legionarios que regresaban de unas maniobras, cometieron alguna infracción al consumir alcohol, dejando sus armas a los pies. Ninguna de ellas tenía munición en el interior.

En la fotografía, convertida en viral, se puede ver a varios grupos de miliares, con los uniformes correspondientes, bebiendo unos botellines de cerveza, mientras a su lado, en el suelo, reposan varias armas largas.

La imagen, que causó estupefacción entre los vecinos de Vilafranca, suscitó numerosos comentarios en las redes sociales: el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ironizó con su actitud con la frase "seguro que después de la cerveza el rifle automático pesa menos", mientras que la CUP de Vilafranca exigió que a los militares que se fueran de la población.

Este domingo, en medio de la polémica por las detenciones de los CDR acusados de terrorismo el pasado 23 de septiembre, ha sido el expresidente catalán Carles Puigdemont quien se ha sumado a las críticas, con un tuit que afirma: "esperando la condena por parte de los partidos políticos españoles...".

Spanish Army troops in Vilafranca, Catalonia, with automatic weapons and a couple of beers #ThisIsTheRealSpain#SpainTerrorInCataloniapic.twitter.com/y97x1uzh0q