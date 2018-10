Crespo: “Fasana puede aclarar si Juan Carlos I tenía dinero en Suiza; dudo que le pregunten”

El número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, habla desde la cárcel donde se encuentra, entre otras cosas, por tejer “un sistema de corrupción institucional” entre el PP y las empresas de Francisco Correa. Para gestionar su dinero en Suiza, la trama contaba con Arturo Fasana. Según Crespo en una entrevista concedida a Vozpópuli desde la cárcel, esta es la “única persona” capaz de esclarecer si el rey emérito tenía dinero en el país helvético.

Fue la examiga de Juan Carlos I quien citó a Arturo Fasana en la conversación mantenida con el comisarioJosé Manuel Villarejo desvelada por El Español. Según le confesó al mando policial, ahora también en prisión, el exjefe de Estado le prestó 1,5 millones para adquirir una apartamento de lujo en Suiza. El préstamo llegó a través de una sociedad gestionada por Fasana. Larsen además admitió que el rey emérito tenía dinero en ese país a nombre de su primo.

“La única persona que podría aclarar todo en ese sentido es ARTURO FASANA (sic). Me da la impresión de que no le han preguntado por esto y, sinceramente, dudo mucho que se lo pregunten en el futuro”, opina Crespo, quien ha contestado estas preguntas en un cuestionario remitido por este diario a la cárcel. En su respuesta escribe el nombre de Fasana en mayúsculas.

La cuenta 'Soleado'

Arturo Gianfranco Fasana gestionaba la llamada cuenta Soleado en Suiza y, según admitió a las autoridades de ese país, contaba con “una importante clientela española”. Ese es el argumento que esgrimió para evitar que la Policía española tuviese acceso a los nombres de las subcuentas. Cuando la UDEF recibió la documentación, aparecían nombres de clientes tachados.

Sobre esta cuestión y si cree que el objetivo era proteger a personajes poderosos, Crespo asegura que “en el momento del registro efectuado en el despacho del sr. Fasana estaba presente, además del sr. Morocho Tapia y el sr. Oliveras, la agregada del Ministerio del Interior en Suiza. Quizás estas personas pueden aclarar estos aspectos. Estaban allí”.

El número dos de Gürtel se refiere a uno de los principales investigadores de la trama, Manuel Morocho Tapia, al exresponsable de la UDEF, José Luis Olivera -años después ascendido a un cargo de la máxima relevancia en Interior- y la agregada del Ministerio en Suiza, Catalina Carboneras.

Fasana fue citado a declarar en mayo del año pasado a la Audiencia Nacional como imputado en el marco de la época II de Gürtel donde explicó el funcionamiento de la cuenta “Soleado”. Negó que la intención fuese ocultar nada, aunque admitió haberle creado a Correa una sociedad en Panamá. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le mostró documentación de la incautada en el citado registro de su despacho en Suiza.

Blanco Balín

Fasana declaró que él tenía contacto habitual con Crespo, pero las instrucciones se las daba en nombre de Correa. Al cabecilla de la Gürtel se lo presentó en 2006 el empresario Ramón Blanco Balín, a quien conocía desde los años noventa y quien le presentó otros clientes. Preguntado acerca de si Blanco Balín conocía los clientes que tenía Fasana en Soleado y si estaba el rey emérito, Crespo no lo descarta: "Supongo que Fasana podría haberle comentado algo, pero a mí no me lo ha dicho"

El pasado mes de abril, Blanco Balín declaró en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP donde se desvinculó de Soleado, creada en 1995. “Se ha revisado totalmente, otra cosa es que la autoridades hayan tachado operaciones de gente que no aparece involucrada (en Gürtel). Habrá que preguntar a los fiscales”, dijo. Precisamente, el Congreso de los Diputados ha citado para el 13 de noviembre a Crespo en el marco de la misma comisión sobre la financiación irregular del PP.