Bronca entre Villarejo y el juez: “Yo no le estoy faltando a usted, mantenga el respeto”

El comisario José Villarejo provocó un agrio enfrentamiento con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón poco antes de que arrancase la vista sobre la prórroga de su estancia en prisión. Debido a su estado de salud, el magistrado le dio la opción de aplazarlo a lo que el exmando contestó de malos modos: “Se la podría ahorrar porque esta pantomima donde ya sabemos el resultado”. Esto generó la reacción del juez: “Yo no le estoy faltando, mantenga el respeto”.

García Castelló le indicó al encarcelado que habían preguntado a los médicos por su estado de salud. “Ellos han dicho que está usted en condiciones de estar en el acto este de ahora y que además usted ha manifestado su deseo de estar. ¿Es así?”, le preguntó el juez. Villarejo contestó que su intención era declarar, pero añadió que tenía dolores y que estaría mejor en la litera de su celda. Tras explicarle el juez que en la vista no se le realizarían preguntas y que, en caso de aplazarla, habría que hacerla igualmente otro día, el investigado se mostró a disposición del Juzgado.

“Le estoy preguntando a usted que cómo se siente ahora para asistir sin declaración”, insistió el magistrado. “Señoría... yo creo que incluso se la podría ahorrar si quiere (...) Se la podría ahorrar porque esta pantomima donde ya sabemos el resultado me parece, ya se lo dije a la señora Lamela (la juez que le envió a prisión en 2017) el día que me metió en la cárcel, que era todo un paripé… Que me podría llevar directamente a Guantánamo (...) Ya sabemos lo que ha decidido”, replicó el mando.

La respuesta de García Castellón fue igualmente contundente: “Perdóneme… pero yo no le estoy faltando usted y no falte usted a esta juez, por favor (...) Yo no le estoy faltando a usted, por favor… Haga el favor de mantener el mismo respeto que le tenemos o que tengo yo al menos, lo demás también, a usted. ¡Por favor! Cada uno en su terreno, le aseguro que no voy a tener tanta atención con usted como tengo desde el día que le conocí, por favor. Manténgase usted, manténgase usted en su sitio, por favor”. Acto seguido, dio paso a los fiscales y comenzó la vista.

Incluido en el recurso

La textualidad de lo que sucedió el pasado 3 de noviembre en el Juzgado la ha incluido ahora el abogado de Villarejo en el recurso presentado contra la decisión del juez, que prorrogó hasta un máximo dos años más la estancia en la cárcel del investigado. El polémico mando lleva en prisión provisional desde noviembre de 2017 acusado de delitos que van desde cohecho a organización criminal. Solicita a la Audiencia Nacional que le deje en libertad por su situación de salud, en concreto alega padecer hipertensión.