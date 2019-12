La Audiencia de Madrid juzgará el 9 de junio al ex número dos de la Policía Eugenio Pino

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del próximo 9 de junio de 2020 el juicio contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano por la obtención y custodia de un pendrive 'fantasma' con datos de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Según han informado fuentes jurídicas, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto celebrar cuatro sesiones -del 9 al 12 de junio- en horario de mañana para juzgar los hechos por los que la acusación popular Podemos pide 10 años y medio de prisión para Pino, comisario jubilado.

La Fiscalía no ve delito alguno

Sin embargo, la Fiscalía no ve ningún indicio de delito cometido por el ex DAO porque "no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados", según explicó en su escrito del pasado 22 de febrero en el que solicitó el sobreseimiento provisional del caso.