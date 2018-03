La hija de Ana Julia murió en Burgos en 1996 y fue hallada por el que era su pareja

Ana Julia Quezada, detenida por la muerte del niño de 8 años Gabriel Cruz en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), era la madre de una niña de cuatro años que falleció en 1996 al caer desde una ventana de la vivienda en la que residían -en un primer piso de la calle Camino Casa la Vega, número 41, en Burgos- a un patio interior.

Quezada llegó a Burgos desde su país natal, la República Dominicana, con Ridelca Josefina Gil Quezada, nacida el 22 de agosto de 1991, y otra hija de dos años.

La mujer recibió la residencia el 16 de junio de 1994 después de casarse con Miguel Ángel Redondo, procedente de Peral de Arlanza (Burgos) y nacido el 13 de agosto de 1967. De esta forma, Redondo pasó a ser el padre adoptivo de las dos niñas.

Así figura en los archivos de la Dirección General de la Policía, donde también consta que el 17 de mayo de 1993 se produjo la exención del visado de Ana Julia, aunque no se le expidió el DNI hasta el 20 de noviembre de 2008.

Según fuentes de la investigación, en un atestado de la Comisaría Provincial de Burgos con fecha del 10 de marzo de 1996 consta que la pequeña de cuatro años falleció en lo que se consideró una "muerte accidental".

"Como quiera que el hecho resultó accidental y no se apreciaron indicios de criminalidad, no consta la elaboración de otro posterior atestado policial. No obstante, se están realizando gestiones con el Juzgado que atendió el hecho", señalan.

Fue la pareja en ese momento de Ana Julia quien se percató de que la menor no se encontraba en su cama. Seguidamente, acudió a la sala de recreo de las niñas, donde encontró la ventana abierta y el cuerpo de Ridelca en el suelo.

"Según consta en el atestado policial, el padre adoptivo, al entrar en la habitación de las menores, comprueba que Ridelca no se encuentra en su cama, dirigiéndose a una habitación contigua destinada a cuarto de recreo de las niñas, observando que la ventana de doble hoja está abierta y desde este lugar ve cómo su hija adoptiva está tendida en el suelo del patio interior del primer piso", detallan fuentes de la investigación.

Ana Julia nació el 25 de marzo de 1974, lo que significa que tenía 21 años cuando falleció su primera hija. La más pequeña, que ahora tiene 24 años y reside en Burgos con su padre, ha sufrido un ataque de ansiedad tras conocer la noticia de que su progenitora ha sido detenida por la muerte de Gabriel. En estos momentos se encuentra ingresada en el hospital de dicha ciudad.

De Burgos a Níjar

En 2014, veinte años después, Ana Julia se marchó de Burgos con su expareja a la localidad de Las Negras, en Níjar, donde se dedicó al sector de la hostelería. Ahí sería donde, más tarde, comenzaría una relación con el padre del pequeño Gabriel, Ángel Cruz.

El cadáver de Gabriel Cruz fue encontrado en la mañana de este domingo por las fuerzas de seguridad en el maletero del coche de Quezada, quien fue detenida en la localidad de Vícar durante un amplio operativo policial.

Con el hallazgo del cadáver, la detención de Quezada y su traslado a la Comandancia de Almería se ha puesto fin a trece jornadas de búsqueda de Gabriel, en la que según los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía trabajaron 1.487 profesionales y 2.574 voluntarios.