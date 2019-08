El alcalde de Vitoria (PNV) insta a que los homenajes a presos de ETA sean en sus casas, no públicos

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, (PNV) ha comentado que es la izquierda abertzale la que tiene que hacer la reflexión y repensar los recibimientos a los presos. "Yo entiendo que todos somos hijos e hijas, que todos tenemos seres queridos que nos van a perdonar cualquier atrocidad que hayamos hecho, que nos va a querer siempre, eso es inevitable, pero no puede ser que este tipo de recibimientos se hagan de forma pública", ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi.

"Hacerlos públicos connota dos hechos graves: En primer lugar, vuelves a vilipendiar a las víctimas y a sus familiares; has vulnerado incluso el derecho a la vida, sales a la calle y eres recibido con vítores de forma pública, eso es vilipendiar a las víctimas; y además, no muestras ni un ápice de arrepentimiento, te siente orgulloso de lo que has hecho y te reciben como si fueras un héroe", ha lamentado Urtaran.

Por ello, ha instado a la izquierda abertzale a "una profunda reflexión; si quieren dejar atrás el pasado y buscar la normalización, lo que tienen que hacer es que este tipo de recibimientos los hagan en sus sitios privados, en sus casas, con sus seres queridos. Eso nadie se lo va a negar, pero no lo hagan público".

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también se ha manifestado tras la polémica suscitada por los homenajes a presos de ETA y ha propuesto que se busque "entre todos una fórmula que permita a los familiares recibir a los presos que salgan de la cárcel y al mismo tiempo que no humille a nadie".

Según Otegi, la fórmula "no puede ser que escondamos a los presos cuando salgan de la cárcel. Las gentes que se escandalizan por los 'ongi etorris' mandan allí sus cámaras de televisión y emiten permanentemente las imágenes. Oiga, si eso humilla, no esté todo el día emitiendo esas imágenes", ha declarado en una entrevista en la SER.