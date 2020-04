¿Qué trabajadores volverán a sus puestos mañana en Cataluña?

Ante el levantamiento del confinamiento total decretado por el Gobierno, que incluía la paralización de las actividades no esenciales y que ha sido duramente criticado por dirigentes como Quim Torra, muchos se preguntan qué trabajadores son los que mañana volverán a sus puestos en Cataluña. La respuesta es que quien iba a trabajar antes del 30 marzo —cuando se vetaron las actividades no esenciales— podrá desempeñar mañana su actividad de manera presencial. Los que no, deberán seguir teletrabajando si están en condiciones de hacerlo—al menos hasta que el Gobierno, previsiblemente en el mes de mayo, no diga lo contrario—. Entre los que se le permite regresar a sus puestos se encuentran los trabajadores de la construcción o la industria.

Concretamente, se permiten las actividades sanitarias, de seguridad y telecomunicaciones, además de aquellas relacionadas con aduanas, el suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, y el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural. También están amparados los servicios indispensables de empresas e industrias auxiliares —componentes, limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas— necesarias para el funcionamiento de las actividades anteriores. También la recogida de basuras y el abastecimiento de agua. Cabe recordar que las obras en edificios habitados siguen sin estar permitidas, a excepción de reparaciones de urgencia.

Por otra parte, permanece activa la Administración de Justicia y todos los servicios ligados a este sector, así como notarías y gestorías, de acuerdo a los servicios esenciales fijados. Asimismo, se mantiene vetada la apertura de bares y establecimientos de restauración —que solo pueden prestar servicio a domicilio—, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Del mismo modo, se prohíbe celebrar verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

Torra lo califica de “imprudencia absoluta”

El anuncio del retorno a ciertas actividades no esenciales ha servido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para volver a cargar contra el Ejecutivo de Sánchez, al que ha venido criticando con dureza desde que comenzó la crisis del coronavirus. En este sentido, ha exigido que se prorrogue la parálisis al menos dos semanas más y ha considerado "una temeridad y una imprudencia absoluta" que se vuelva a la actividad en algunos sectores. Si el Gobierno no rectifica, alerta Torra, "se pone en crisis la recuperación sanitaria, se deja desprotegidos a miles de trabajadores y se deja indefensos a empresarios y autónomos".