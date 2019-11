‘Trolean’ a Tsunami Democràtic con una protesa fake para el puente de la Constitución

La lucha por o contra la independencia de Cataluña se libra también en las redes sociales y, como casi todo en este escenario digital, no está exenta de sentido del humor. La última ocurrencia ha sido un troleo en toda regla a la entidad anónima independentista Tsunami Democràtic, convocando, en su nombre, una protesta para impedir que “la burguesía española” pueda acceder a las estaciones de esquí catalanas durante el próximo puente de la Constitución.

El primero en lanzar el supuesto comunicado independentista ha sido el tuitero @cloro_po, quien, en su cuenta de esta red social, ha dado a conocer la convocatoria fake asegurando que la misma le ha llegado por “fuentes fiables” de Tsunami Democràtic. En el mismo tuit, @cloro_po añade la convocatoria, en la que los independentistas, aparentemente, llaman a “un corte indefinido de los accesos a la Vall d’Aran, la Masella, la Cerdanya, Port de Comte, Andorra y cualquier otro resort de montaña que sea destino clave de la burguesía española”. Precisamente, las ubicaciones indicadas en el comunicado son las preferidas por la tradicional burguesía catalana vinculada a JxCat.

A ver, me acaban de pasar esto de fuentes fiables de @tsunami_dem y la verdad que PARECE REAL.Amics del Tsunami, si us plau, podeu desmentir-lo?No me imagino a todos los Catalanes Patriotas renunciando a su puente de Ski#PurisimaSenseSki espero que no sea real! pic.twitter.com/WG2FvDGKmn