Torra frena las polémicas encuestas independentistas en los colegios tras la denuncia ante la Alta Inspección

La Consejería de Educación de la Generalitat ha frenado el proyecto de la Universidad de Lérida, financiado en parte por el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. La orden llega después de que el PSC haya pedido la comparecencia del consejero de Educación tras la denuncia pública de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).

La asociación ha interpuesto una denuncia y queja contra la Consejería de Educación ante la Subinspección Educativa en Cataluña -al repartirse el cuestionario en varios colegios-, ante la Alta Inspección y ante Defensor del Pueblo. "Se ha denunciado directamente a la Consejería de Educación", han afirmado desde la AEB a El Liberal.

Tras presentarse las denuncias y quejas, la Generalitat, según ha corroborado El Liberal, ha obligado a dejar de realizar la encuesta tras las quejas de numerosas familias por las preguntas ideológicas realizas en el sondeo, aunque tratará de analizarlo con la institución. El cuestionario serviría para conocer la integración cultural y lingüística de los alumnos inmigrantes.

El polémico sondeo, con nombre y apellidos

En el sondeo se pide a los alumnos que se identifiquen con sus nombres y apellidos y, según la denuncia formulada por la AEB, si bien se presenta como un estudio voluntario, "los institutos han obligado a los menores responder". Así le consta a la entidad en, al menos, un centro, el instituto El Morell, en el que "los alumnos se vieron acorralados en clase por el tutor para responder".

Algunos de ellos se dieron cuenta de lo anómalo de tener que identificarse con nombres y apellidos en la propia encuesta y así se lo informaron al tutor. Pero este insistió en que estaban obligados a responder a las preguntas, según ha explicado a El Liberal Ana Losada. Ante estas quejas, la Generalitat ha optado por poner el freno y analizar el estudio conjuntamente con la universidad.

La encuesta no era anónima, tal y como aseguraban desde los colegios. "Los alumnos reciben una encuesta de 16 páginas y en la página nº1 deben poner nombre y apellidos", ha señalado la AEB. "Los padres denuncian que no se dio la opción a no contestarla incluso a aquellos alumnos que rechazaron hacerla", han puntualizado.

Los alumnos deben dar a conocer su afinidad con el independentismo, con una valoración de entre 1 y 5, mientras intentan averiguar si los alumnos y sus familias se sienten o no adaptados a la cultura catalana o, por el contrario, se inclinan más por la española.