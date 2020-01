Torra no acata su inhabilitación y carga contra la JEC por dar un "golpe" contra la Generalitat

Quim Torra se presenta como diputado y presidente de la Generalitat tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos ratificada este viernes por el Tribunal Supremo.

"Es una vulneración grave e inaceptable que no reconocemos", ha afirmado en una declaración en el Palau de la Generalitat tras reunirse con todo el Ejecutivo y los partidos independentistas, JxCat, ERC y la CUP, junto a los miembros independentistas de la Cámara catalana. "No reconocemos los efectos que pueda tener esta resolución, que no es otro que un golpe de Estado para romper la soberanía de Cataluña", ha asegurado.

El presidente de la Generalitat había convocado esta reunión de urgencia tras el rechazo del Supremo a suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el acta de diputado en el Parlament, requisito imprescindible para ser presidente de la Generalitat.

Por parte de la Mesa del Parlament han acudido el presidente y el vicepresidente, así como el secretario primero, Eusebi Campdepadrós (JxCat), y la secretaria cuarta, Rut Ribas (ERC), sin que hayan sido invitados los miembros de Ciudadanos y PSC de la Mesa. Albert Batet y Elsa Artadi han sido los representantes de JxCat, mientras que Sergi Sabrià ha sido el de ERC. Carles Riera y Vidal Aragonés han acudido por la CUP.

Medidas para proteger a la Generalitat

Torra ha rechazado este "nuevo ataque", que ha calificado como un "nuevo intento para parar por vías irregulares" la voluntad política de los catalanes.

"Es urgente que se tomen las medidas oportunas para proteger la máxima institución del país -Cataluña-", ha afirmado, y exigir el máximo respeto a los ciudadanos. "Es una causa general contra el independentismo", ha dicho en su declaración tras el Consejo Ejecutivo extraordinario.

Torrent se niega a acatar la orden del Supremo

Antes de esta comparecencia, Roger Torrent ya había asegurado que mantendrá el acta de diputado a Torra. "El Parlament no prevé la inelegibilidad sobrevenida como causa de pérdida de la condición de diputado", en contraposición de la orden de la Junta Electoral Central (JEC), ratificada este viernes por el Alto Tribunal. "La JEC no es un órgano competente", según ha afirmado el presidente del Parlamento autonómico.