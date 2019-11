Redes Geox, la batalla por España también se libra en las redes sociales

La batalla entre los partidarios de la Constitución y los que quieren romper con España en Cataluña no se libra solo en las calles. Las redes sociales han jugado un papel importantísimo casi desde el principio. El Tsunami Democràtic que hoy moviliza a los independentistas contra España y por la independencia es un buen ejemplo de cómo el uso de internet ha sido y es fundamental para unos y otros. La diferencia estriba sobre todo en la cantidad de recursos con que cuentan en cada grupo. Y es que no es difícil notar que los partidarios de la ruptura con España suelen tener detrás a organizaciones que destinan parte de sus fondos a mantener el ruido a como dé lugar en escenarios como Twitter. Algo que, por el contrario, no suele suceder con los defensores de España en la misma red.

Uno de los grupos más activos en este sentido es @redes_GeoX. Integrado por solo 16 personas, ha sido capaz durante estos últimos años de movilizar a miles de tuiteros en campañas a favor de la unidad de España y en contra de la independencia catalana. La portavoz del grupo (ninguno de sus integrantes desea ser identificado por motivos obvios) explica a El Liberal que no se identifican con ninguna formación política. Y es que en @redes_GeoX hay personas de todas las inclinaciones políticas constitucionalistas. De ahí que, desde un principio, se intentara no vincular el grupo a ningún partido. “Nuestro objetivo no es hacer campañas a favor de unas siglas”, añade otra de sus integrantes, “nosotros queremos que España permanezca unida y que Cataluña siga siendo española y catalana”.

En la actualidad, no solo promueven sus propias campañas en Twitter sino que también colaboran con otras plataformas de intereses similares para movilizar a la gente dentro y fuera de las redes sociales en favor de España. Y todo ello “sin el apoyo económico de nadie, pagando lo que cuesta de nuestro propio bolsillo”, puntualiza una de las participantes en el grupo, que añade, “no hubiera estado mal que hubiéramos podido contar o que contáramos ahora con los mismos recursos con los que cuentan los independentistas para agitar las redes sociales”. “Hemos dedicado y dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a contrarrestar al movimiento independentistas en las redes sociales desde hace años”, recuerda.

Una de las campañas más exitosas de @redes_GeoX se llevó a cabo bajo la etiqueta de #CocaColaRompeEspaña y llegó a ser trending topic mundial. Fue la respuesta de los tuiteros españoles movilizados por este grupo a la entrada de la presidenta de Coca Cola European Partners, Sol Daurella, en la entidad independentista Diplocat. Hasta el entonces vicepresidente mundial de The Coca Cola Company, Marcos de Quinto, no dudó en intentar salvar la imagen de Daurella ante el éxito de #CocaColaRompeEspaña.

La gente se harta de politiqueos: #CocaColaRompeEspaña, trending topic en España. https://t.co/CyHhUD6r0m vía @DolcaCatalunya — Mon Bosch (@josepramonbosch) November 27, 2016

#CocaColaRompeEspaña Cómo coño explicará Daurella @CocaCola_es q su Diplocat está sustentado por aquellos q rompen fotos del Rey de ESPAÑA? pic.twitter.com/1yQrM0VLhF — poli bueno (@polibueno691) December 14, 2016

¿Coca Cola?¡ NO GRACIAS ! @CocaCola es libre para apoyar la ruptura de España... yo soy libre para cambiarme a @pepsi#Cocacolarompeespañapic.twitter.com/DWHDSvsFZk — Ricardo Suárez (@SuarezRicardo) December 4, 2016

Otra de las campañas que con más afecto evocan los integrantes de @redes_GeoX es la que llevaron a cabo bajo el hashtag #CatConlaGuardiaCivil, que llegó a ser trending topic a nivel nacional. El origen del mismo fue “el ataque que organizaron los independentistas contra el cuartel de la Guardia Civil de Manresa”, recuerdan.

La mayoría de catalanes apreciamos a la @guardiacivil y valoramos su sacrificio #CatConLaGuardiaCivil — Juan Arza (@juanarza) December 14, 2016

Todo mi apoyo para todos los miembros del Cuartel de la #GuardiaCivil en #Manresa. #CatConLaGuardiaCivilpic.twitter.com/Q0YcyMyphc — Álvaro Becerra 🇪🇸 (@alvaritooo2) December 14, 2016

#CatConLaGuardiaCivilComo no puede ser de otra forma. — LoveTabarnia (@LoveTabarnia) December 14, 2016

Porque siempre están ahí cuando se les necesita, dando tanto por tan poco. #CatConLaGuardiaCivil Viva la @GuardiaCivil 🇪🇸 pic.twitter.com/2sAtKCYL2X — DaniPintoB 🇪🇸 (GAB: @DaniPintoB) (@DaniPintoB) December 14, 2016

Suyas son también otras campañas como #DesmontantJordiBorras, #ForaOtegiCat, #GraciasDolçaCatalunya, #JoTambeSocUnTraidor, #UltranacionalismoNoEsDemocracia, #EstamosConLaRoja o #LosPujolNosRoban.A la pregunta de si seguirán luchando como hasta ahora, tienen claro que sí: “Seguimos porque, aunque con nuestros propios medios es difícil, no descansaremos hasta que lo haga el procés”, asegura uno de sus miembros. “No vamos a parar hasta que todos los catalanes podamos vivir libremente en nuestra tierra”, dice otro de los integrantes de @redes_GeoX. Y otro apunta: “Ahora más que nunca estamos obligados a seguir porque hoy gobiernan España los mismos que quieren destruirla”. Uno más concluye: “Mientras no se respete nuestra libertad por parte de los independentistas para estudiar en la lengua que queramos o rotular como consideremos oportuno, no vamos a parar. No queremos elegir entre ser españoles o catalanes”.