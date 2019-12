Puigdemont amenaza al PSOE: "En la sala de operaciones del 155 también estaban ellos"

El ex presidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O, ha amenazado hoy al PSOE, poco antes de recoger su acta de eurodiputado en Bruselas. "En la sala de operaciones del 155 y de toda la represión", ha dicho Puigdemont a través de su cuenta de Twitter en referencia a los socialistas, "también estaban ellos. El PP, que tiene la máxima responsabilidad, no hubiera podido hacerlo solo".

Em sembla bé i necessari que intueixin que així no es va enlloc. Però cal que el PSOE no s'enganyi i no ens vulgui enganyar. A la sala d'operacions del 155 i de tota la repressió també hi eren ells. El PP, que en té la màxima responsabilitat, no ho hauria pogut fer sol.