El ex diputado de Podem Lluís Rabell pide "responsabilidad" al partido y alerta del peligro de pactar con ERC

El ex diputado de En Comú-Podem Lluís Rabell ha pedido a sus compañeros de partido, liderados hoy por Jéssica Albiach, "responsabilidad" ante el acuerdo alcanzado con ERC para apoyar los presupuestos de la Generalitat elaborados por estos últimos en colaboración con JxCat. En un artículo publicado en su blog personal, Rabell también alerta a sus ex compañeros de partido del riesgo que corren apoyando a los independentistas, sobre todo en el caso de ERC, una formación que, ha asegurado, "debe capturar el espacio de los comunes".

A juicio de Rabell, sus ex compañeros de partido se equivocan al sumarse a la postura de ERC y JxCat sobre la necesidad de aprobar los presupuestos antes de convocar elecciones. Cree que la "izquierda alternativa" se está haciendo "responsable" de unos presupuestos "discutibles" y frente a los cuales, ha añadido, "hay muchas y poderosas razones para rechazarlos".

Tripartito imposible

Rabell cree que En Comú-Podem está actuando en estos momentos pensando en la formación de un futuro tripartito con ERC y el PSC y en el que ellos actuarían como "cemento" de la coalición. Algo que, sin embargo, Rabell no ve posible porque tanto republicanos como socialistas han cerrado la puerta, al menos en público, a un posible pacto. El ex líder de los comunes ha considerado, además, que ERC y PSC tienen razones de peso para no volver a aliarse en un gobierno al frente de la Generalitat. "El PSC no puede renunciar a su idea fundacional de articular la sociedad catalana en torno a una perspectiva federal", ha explicado Rabell, "ERC, por su parte, necesita desactivar el federalismo". Y es que, según el ex diputado, el objetivo de ERC en estos momentos no es la independencia, sino "tirar de pragmatismo" y "hacerse con el poder autonómico". Y, para lograrlo, "debe capturar el espacio de los comunes".

"El manto de un soberanismo presuntamente inclusivo", ha advertido Rabell, "cubre una acérrima hostilidad hacia la vía federal". Y En Comú-Podem "deberá decidir si se deja arrastrar por esa indisimulada maniobra". "Presentar estos presupuestos como la antesala de una nueva etapa progresista legitima el liderazgo nacionalista y siembra el desconcierto en la izquierda". Por ello recuerda a En Comú-Podem que la responsabilidad consiste en "meditar las decisiones cuyas consecuencias asumiremos".