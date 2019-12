PLIS, la "piedra en el zapato" del nacionalismo catalán en Baleares

El catalanismo lleva años intentando asentarse en la sociedad de Baleares. El ámbito más afectado por este objetivo es el de la educación, en el que reina el sindicato nacionalista STEi desde hace décadas. Frente a esta situación, un grupo de profesionales educativos decidió, en 2014, crear la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS). Desde entonces, han buscado convertirse en "la piedra en el zapato" del catalanismo que intenta imponerse en los colegios. Su última victoria ha tenido lugar esta semana, al obligar al Govern balear, presidido por la socialista Francina Armengol, a entregar a la entidad los proyectos lingüísticos de todos los centros escolares de las Islas. La finalidad es saber cuántos de estos colegios cumplen la ley autonómica que permite a las familias decidir si sus hijos estudiarán en castellano o en la lengua de cada una de las cuatro islas.

El presidente de PLIS, Josep Ignasi Aguiló, explica a El Liberalque la asociación desconoce "en cuántos centros se puede estudiar en castellano". De ahí la petición formulada hace meses al consejero de Educación, Martí March, y que éste no respondió. Ha sido ahora la Dirección General de Transparencia de Baleares la que ha ordenado a March entregar los proyectos lingüísticos de todos los centros a PLIS, que denuncia que estos documentos deberían estar expuestos al público para que las familias los conocieran antes de matricular a sus hijos. "Hay denuncias y rumorología", asegura Aguiló, "pero lo que sí tenemos es la evidencia clara de que el nacionalismo penetra en Baleares a través de la educación".

Aguiló cree que el asunto de la lengua es "incómodo" para un Govern balear en manos del PSIB pero con el apoyo de tres formaciones nacionalistas. De ahí la falta de respuesta del consejero March. "Hay sentencias que dictan que al menos el 25% de la educación debe impartirse en castellano, pero es imposible saber en cuántos centros se cumple esto", denuncia el presidente de PLIS.

Victimismo catalán

La asociación ha realizado recientemente un estudio sobre el adoctrinamiento en las aulas isleñas. Y ha encontrado situaciones, cuando menos, preocupantes, como "libros de texto de lengua y literatura catalanas que siempre ofrecen una imagen negativa de España y una visión victimista de Cataluña", asegura Aguiló. Libros que, curiosamente, se editan en Madrid pero que, para PLIS, demuestran que "en algunos departamentos del sistema educativo, está asentado el núcleo duro del nacionalismo". Son manuales que "dicen medias verdades o, directamente, falsedades" y que están logrando que los jóvenes baleares tengan "una imagen totalmente distorsionada de España", abunda Josep Ignasi Aguiló.

El estudio de PLIS ha servido también para constatar un factor inquietante. "Durante años, la Inspección Educativa de Baleares no ha hecho nada ante estos hechos", asegura Josep Ignasi Aguiló. Y añade: "Desde la asociación tenemos claro que, en el mundo educativo balear, hay algunos puntos en los que no hay la transparencia necesaria".

Realidades diferentes

El presidente de PLIS, por otro lado, cree que las características de Baleares no harán posible que se repita una situación similar a la de Cataluña. "El nacionalismo aquí intenta seguir el mismo camino que en Cataluña", explica, "pero la realidad balear es muy diferente a la catalana. Somos una comunidad muy abierta y cosmopolita". Le preocupan, no obstante, acciones como la recientemente puesta en marcha por la Plataforma per la Llengua, que busca que la denominación "catalán" se imponga como nombre de las lenguas cooficiales en Balares y la Comunidad Valenciana.

Aguiló, finalmente, es optimista respecto al futuro. Considera que PLIS está logrando que aquellos profesores que no estén de acuerdo con el modelo nacionalista que impera en las aulas de las Islas tengan los argumentos necesarios para hacer frente al adoctrinamiento. Y ello a pesar de que considera que "el marco ideológico del nacionalismo es muy sencillo y populista porque se basa en hablar mal de otros y victimizarse".