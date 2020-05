Plataforma per la Llengua denuncia a Salud por difundir un cómic en castellano sobre el coronavirus

La campaña de Plataforma per la Llengua contra cualquier manifestación en castellano en la esfera pública catalana no solo no se ha atenuado durante la pandemia, sino que parece haberse intensificado. Si hace unos días acusó al Ayuntamiento de Barcelona de haber vulnerado la normativa lingüística por haber instalado un semáforo en castellano en la plaza Alfonso Comín, esta vez ha interpuesto una denuncia administrativa contra el Consorci Sanitari del Maresme por haber difundido un cómic sobre las consecuencias de la Covid-19 en castellano.

El cómic en cuestión, que fue presentado el lunes pasado por el Consorci Sanitari del Maresme a través de la redes sociales, tiene como objetivo “ayudar a pacientes y familiares a superar el pánico y el desequilibrio emocional asociado a la Covid-19”. Tal y como explicó el Consorci, se trata de un “proyecto altruista” que cuenta con el “aval de las sociedades científicas de psiquiatría y de medicina intensiva”.

También existe un versión traducible

Nada más ser dado a conocer, un usuario en Twitter preguntó en qué lenguas se encontraba disponible. El Consorci explicó que “está disponible en castellano para que lo puedan imprimir el máximo número de centros sanitarios y así llegar a más pacientes”. A continuación, agregó que se trataba de un proyecto de “alcance estatal creado a título personal por una psiquiatra y un historietista manchego y editado por el Consorci”. Pese a ello, precisó que se hallaba disponible para quien lo desease “una versión con bocadillos vacíos para poder traducir la versión original (castellano)”.

Estas explicaciones no convencieron a Plataforma per la Llengua, que ayer por la tarde anunció que los hechos suponían “un menoscabo de los derechos lingüísticos de los ciudadanos”, por lo que habían presentado una denuncia administrativa en el Departamento de Salud contra el Consorci Sanitari del Maresme para que “cumpla la ley y ponga el documento a disposición de los usuarios también en catalán”.

La plataforma quiere que se abra un expediente

La polémica entidad, que fue noticia el año pasado por espiar el idioma que los niños empleaban en los patios de los colegios, ha justificado hoy su demanda aduciendo que los “hechos incumplen diversas normas, como el artículo 26 del Convenio entre el Servicio Catalán de Salud y el Consorci Sanitari del Maresme, el articulo 9.1 de la Ley de política lingüística y el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”. Con la denuncia, la plataforma pretende que Salud abra un expediente que acredite los hechos y los califique como “faltas leves”.