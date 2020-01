El PSC ve “inviable” reeditar un gobierno tripartito en la Generalitat con ERC y los comunes

Los cantos de sirenas que llegan desde el espacio de los comuns y de ERC remembrando una redición de los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla al frente de la Generalitat de Catalunya no han seducido al PSC. Los socialistas catalanes ven “completamente inviable” una versión actualizada del gobierno a tres, para empezar, porque el actual programa de los republicanos no tiene nada que ver con el de 2003 o 2006. “Entonces no hablaban de independencia ni de vías unilaterales”, han recordado fuentes de la dirección del PSC.

“Irrepetible”, con este adjetivo zanjan los socialistas catalanes cualquier polémica al respecto y ponen fin a las expectativas de comunes y republicanos de traer a escena un cover del tripartit. No habrá revival. “No se dan las condiciones”, incide un portavoz socialista. La razón de fondo es que ni el PSC podría asimilar como propias las exigencias de ERC, ni los republicanos podrían renunciar en público a sus pretensiones separatistas. “Cualquier atisbo de redición del tripartito es un brindis al sol”, insisten fuentes del PSC. Y eso sin meter el dedo en la llaga del daño que hizo a los socialistas la triple entente, que los dejó “escaldados” y los llevó a la división y al borde del abismo, con un desplome electoral del que todavía no se han recuperado.

Estos postulados ya los han dejado claro, por activa y por pasiva, los socialistas catalanes -con su primer secretario, Miquel Iceta, a la cabeza- con una rutilante máxima: el PSC “nunca hará President de la Generalitat a un independentista”. Cualquier posible duda al respecto se disipa si se pone el foco en la negociación de los presupuestos de la Generalitat entre ERC y los comunes de Jéssica Albiach, a la que los socialistas no han sido invitados.

Adelanto de las elecciones autonómicas catalanes antes del verano

A nadie se le escapa que, con toda probabilidad, antes del verano habrá un adelanto de los comicios autonómicos en Catalunya y que los presupuestos de la Generalitat, de los que con tanta efusión y tantos abrazos hablan los republicanos y En Comú Podem, son poco menos que una ingenua ilusión que nunca verá la luz, que nunca se pondrá en práctica. Para empezar, porque tampoco se han redactado los presupuestos generales del Estado que le darían cobertura.

Un efímero nuevo tripartito, diez años después de que fracasara el último, podría beneficiar a los comunes (que tal vez venderían a sus parroquianos que pintan algo en la política catalana) o a ERC hacerse con la jefatura de la Generalitat porque potenciaría la imagen de su líder, Pere Aragonés. Pero el PSC no ganaría nada con el experimento. Más bien al contrario.

Para que un hipotético tripartito fuera posible fuera posible tendrían que cambiar muchas cosas, Sobre todo en ERC que, para empezar, debería ganar las elecciones autonómicas -un escenario inédito porque siempre se despiertan del sueño en el último momento y se dejan ganar por los convergentes o por sus herederos (léase Puigdemont)-, Además, los republicanos deberían mutar y convertirse en una especie de PNV catalán y dejar aparcada la radicalidad, la independencia el y engaño del procés.

El espejismo de los presupuestos municipales de Barcelona

El hecho de que en el Ayuntamiento de Barcelona ERC haya llegado a un pacto para apoyar los presupuestos de Ada Colau y del socialista Jaume Collboni no es más que una anécdota, un espejismo. “Ni habrá un tripartito en Barcelona ni en la Generalitat”, insisten fuentes del PSC. De hecho, los socialistas han llegado a más pactos de gobierno en el mundo local catalán con JxC que con ERC. Y, según parece, hasta JxC va a apoyar también las cuentas municipales barcelonesas. Aunque solo sea para no quedarse solos y tener que salir en la foto de los opositores junto a Valls, Ciudadanos y el PP. Con este escenario, “no se entiende, nadie entendería otro tripartito”, sentencian desde el PSC.