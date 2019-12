Mas-Colell reniega ahora del referéndum y pide investir a Pedro Sánchez

El ex consejero de Economía catalán Andreu Mas-Colell ha renegado este miércoles del referéndum ilegal del 1-O y se ha mostrado partidario de que las formaciones independentistas en el Congreso den su apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el Cercle d'Economia, en un acto organizado bajo el nombre Estabilidad y lealtad: un nuevo marco de actuación, en el que también ha participado el ex ministro socialista de Hacienda Carlos Solchaga.

Mas-Colell ha señalado que, en su opinión, el problema catalán tardará años en resolverse porque se tendrá que solucionar "hito a hito". A su juicio, serán necesarios, al menos, ocho años para comenzar a encontrar una salida. Por ello, Mas-Colell apuesta por un pacto entre PSOE y Unidas Podemos que permita acercar posturas con los independentistas para acabar con la "falta de confianza" y garantizar una coalición de gobierno que pueda ganar las próximas elecciones y dar pasos hacia la resolución del problema entre Cataluña y España.

Voto popular

El ex consejero de Artur Mas, sin embargo, no tiene claro que, dentro de ocho años, pueda celebrarse un referéndum legal o reformarse la Constitución. Pero sí ha defendido que reclamar esta consulta es "legítimo" y ha considerado que, en algún momento, será necesario recurrir al "voto popular". Algo que, además, no debería hacerse mientras haya "presos y exiliados".

Carlos Solchaga, por su parte, ha apostado por la celebración de un referéndum pero "a largo plazo". Mientras eso sucede, el ex ministro socialista ha considerado que sería necesario crear tres mesas diferentes para tratar la cuestión catalana. A la ya existente comisión bileteral Estado-Generalitat, Solchaga sumaría una mesa de partidos en el Parlament y en el Congreso y otra de "gobiernos" para desbloquear los problemas que no pudieran tratar el resto de grupos.

Solchaga ha acabado su intervención reclamando a todos "diálogo", prudencia en las peticiones y espacios en los que nadie se sienta excluido.