Independentistas radicales rodean con excrementos a una periodista de 'La Sexta'

Manifestantes radicales del grupo independentista autodenominado Lliris de foc rodearon este miércoles con excrementos de burro a la periodista de La Sexta Mireia Germán.La acción ha tenido lugar cuando la periodista hacía una conexión en directo, en la calle Arístides Maillol con Cardenal Reis, de las manifestaciones independentistas convocadas en los alrededores del Camp Nou con motivo del partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid, según informaba en directo La Sexta.

Informar rodada de excrementos

“Estaba contando que la gente se estaba dirigiendo de forma pacífica al Camp Nou, andando con algunas pancartas cuando ha venido una persona y me han puesto todo de excrementos a mi alrededor y ha especificado que eran de burro”. Y continuaba: “También me han puesto una pancarta de Spain sit and talk, los Mossos de Esquadra que lo han visto estaban pendientes por si tenían que actuar".

🔴 Nuestra compañera Mireia Germán explica cómo manifestantes de Lliris de Foc han dejado a su alrededor excrementos de burro mientras hacía su trabajo. #MVTClásico ▶ https://t.co/4eNph9DaNrpic.twitter.com/PnoQu33a0H — Más Vale Tarde (@MVTARDE) December 18, 2019

Mamen Mendizabal tildaba de "inadmisible" este comportamiento "informar entre excrementos, este es el boicot a nuestra compañera", expresaba.

Informar entre excrementos. Este es el boicot a nuestra compañera. Inadmisible. https://t.co/D76cNIfloJ — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) December 18, 2019

Una veintena de heridos

La noche terminó con dos detenidos, uno de ellos miembro de Arran, mientras el otro fue detenido por lanzar una botella contra una línea policial. Se registraron una veintena de heridos en una multitudinaria pelea. Los independentistas achacan su fracaso al "fuerte dispositivo policial".