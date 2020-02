El Grup Koiné exige que los políticos certifiquen su nivel de catalán para poder ser elegidos diputados

El polémico Grup Koiné, autor de un manifiesto que promueve que el catalán sea la única lengua de Cataluña y acusado en ocasiones de supremacismo, ha exigido a las instituciones que sean ejemplares en lo que a la defensa de la lengua se refiere. Y lo ha hecho promoviendo una encuesta cuyos resultados deben servir para poder reclamar que los políticos que quieran ser diputados en el Parlament tengan que demostrar que poseen el nivel de catalán suficiente para ello.

La encuesta, que permanece abierta en Twitter, pregunta si esta acreditación de un "nivel de suficiencia" en catalán debería ser "requisito sine qua non" para poder llegar a ser cargo electo en el Parlament. Hasta el momento, han participado 2.945 personas, de las cuales una gran mayoría (74,9%) ha votado sí. Para el 23,5% de los participantes no debería ser un requisito imprescindible, mientras que solo un 1,6% ha votado "no lo sé".

Creieu que acreditar, si més no, un nivell de suficiència de català hauria de ser requisit sine qua non per esdevenir càrrec electe al Parlament de Catalunya? — Grup Koiné (@GrupKoine) February 13, 2020

La entidad ha explicado en otro tuit que considera que "la ejemplaridad de los representantes y las instituciones en el uso (cuantitativo y cualitativo) del catalán es otro campo descuidado en lo referente a la política de normalización".