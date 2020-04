El Grup Koiné reprocha a Oriol Mitjà expresarse en castellano

El virólogo Oriol Mitjà ha sido entronizado por el separatismo catalán. La noticia de que este investigador del Hospital Trias y Pujol, de ideología nacionalista y detractor de la actuación del Gobierno central, se incorporaba como asesor de la Generalitat sobre la pandemia ha sido muy celebrada esta semana, tanto en círculos políticos como en las redes sociales. Sin embargo, puede que esta luna de miel haya llegado a su fin.

Este martes, el influyente Grup Koiné —un colectivo que en 2016 impulsó un manifiesto que abogaba por el catalán como única lengua oficial y que consiguió adhesiones de múltiples personalidades del mundo secesionista— ha cargado contra el investigador por un texto que éste ha publicado en la red social Twitter. El motivo no ha sido tanto el contenido del escrito como la lengua en él empleada. Y es que el virólogo de referencia de Torra se ha expresado en la lengua anatemizada por dicha agrupación: el castellano.

En concreto, Mitjà ha dicho en su texto lo siguiente: “He aceptado asesorar al Govern sobre las medidas de control de infección en la fase post-confinamiento, sin remuneración, sin contrato, sin afiliación, con independencia y con mucho gusto de poder ayudar”. Cabe destacar que el experto suele escribir sus publicaciones en esta red social en castellano, pues también trabaja con otras instituciones del resto de España.

Pese a ello, el grup Koiné ha reproducido este martes el tuit de Oriol Mitjà acompañado del siguiente reproche: “Pues si ahora trabaja para el Govern de Cataluña, querido Oriol, una persona como usted que incluso habla en mandarín a los chinos, seguro que tendrá el detalle de dirigirse a los catalanes al menos en catalán”.

Doncs si ara treballa per al @govern de Catalunya, benvolgut Oriol, una persona com vostè que fins i tot parla en mandarí als xinesos, segur que tindrà el detall d'adreçar-se als catalans almenys en català. https://t.co/fRO29EJJ9b

Poco después, otra entidad nacionalista de relevancia, Plataforma per la Llengua, se ha sumado a las recriminaciones del Grup Koiné en Twitter a través de su presidente Òscar Escuder. Así, tras felicitar al virólogo y preguntarse por la “capacidad que tendrá el Govern para seguir” sus consejos, la plataforma le ha espetado: “Estaría bien que escribieras tus tuis también en catalán. No hace falta esconder la lengua catalana”.

@oriolmitja, me n'alegro molt. Ara a veure quina capacitat per a fer complir els teus consells té el @govern...D'altra banda, estaria bé q fessis les piulades tb en català. No cal amagar la @llenguacatalanahttps://t.co/U5OUTgJ3cg