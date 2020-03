Ofensiva contra Oriol Mitjà por poner el coronavirus al servicio del independentismo

El epidemiólogo independentista de cabecera de la Generalitat de Cataluña, el brillante Oriol Mitjà, lleva camino de granjearse la enemistad de sus compañeros de especialidad por meterse en camisas de once varas ideológicas. Su clara apuesta política por las tesis sobre la pandemia el coronavirus y como combatirlo, y que en España solo defiende el President de la Generalitat Quim Torra; y su decisión de sumarse al circo mediático de los platós de televisión para defenderlas, está provocando severas críticas entre sus colegas epidemiólogos. La gota que ha colmado el vaso ha sido el llamado Manifiesto de los 70 con el que Mitjà está recogiendo firmas y adhesiones en favor del confinamiento total que propugna Torra y que ha sido calificado por sus propios colegas como “una falta de respeto” a la profesión.

Quien ha puesto definitivamente en la picota al epidemiólogo de Torra ha sido Miquel Porta Serra,doctor en medicina y máster en salud pública, empleado en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UAB y catedrático adjunto en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en la Universidad de Nueva York (EEUU), entre muchos otos méritos académicos y científicos. Es el autor, por ejemplo, de A dictionary of epidemiology (2008, 2014), una obra sobre epidemias y pandemias de referencia en todo el mundo.

En una entrevista que publican Rebelión y El Viejo Topo, Porta ha cargado contra Oriol Mitjà porque su manifiesto no es un canal de comunicación científica sino una artimaña que busca “entrar en el juego mediático-político con una finalidad determinada, que nada tiene que ver con la búsqueda del pensamiento crítico” El científico del IMIM denuncia que algunos investigadores que han suscrito el manifiesto de buena fe van a ser “usados en beneficio de determinadas opciones políticas o ideológicas, en este caso secesionismo y el independentismo, que está intentando aprovecharse de la pandemia de forma indecente y muy dañina”.

El activismo pandémico es de un infantilismo lamentable

Miquel Porta subraya que, para los profesionales de la epidemiología y la salud pública, la actitud de Mitjà es “inconcebible, es una falta de respeto y de profesionalidad increíble” y que enviar el documento “de activismo pandémico” de las 70 firmas a la Moncloa es de “un infantilismo y un egocentrismo lamentables”. Un hecho de estas características ya sería, según el catedrático de la UAB, "poco profesional en una epidemia de las habituales, pero en el caso de la actual pandemia es de una extrema gravedad”, “En una pandemia como la que estamos sufriendo no se obra así, no se hacen estas cosas. No es propio de profesionales, de científicos responsables”, ha zanjado Porta.

El secesionismo y el independentismo están intentando aprovecharse de la pandemia de coronavirus de ua forma indecente y muy dañina” Miquel Porta Serra, doctor en Salud Pública

El científico del IMIM lamenta que el documento que promueve Mitjà ha sido suscrito por muchas “personas sin experiencia en gestión de la salud públic,a que están opinando sobre temas muy complejos sin tener conciencia de sus propias limitaciones”, ni de los intereses que persigue el independentismo con la recogida de firmas. Es más, acusa directamente a alguno de los firmantes de estar “más preocupadas por la búsqueda de notoriedad y la búsqueda de recursos para sus propias investigaciones” que por la lucha contra la pandemia.

Porta ha insistido en que la intromisión de Oriol Mitjà en la política está perjudicando muy seriamente a los propios responsables de gestionar la pandemia, porque les dificulta el trabajo. “Nos estamos jugando miles de vidas y millones de euros en decisiones sobre el tipo de confinamiento. Decisiones sanitarias y económicas con un impacto brutal en la vida de la gente”, que no son para tomárselas a la ligera con una recogida de firmas y un manifiesto al servicio del independentismo, ha insistido el experto.

No obstante, y pese a las zancadillas partidistas de Mitjà auspiciadas por el propio Torra, “en Cataluña hay millones de personas y muchísimos profesionales que están teniendo un comportamiento ejemplar. Tenemos un capital social y humano extraordinario y en ellos confío para atenuar los efectos devastadores que ya está teniendo esta pandemia”, ha concluido Miquel Porta Serra.