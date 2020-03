La Generalitat no ve motivos para cancelar la feria de Educación pese al coronavirus

La Generalitat evita implementar las medidas de Madrid para contener el coronavirus SARS-Cov-2, cuya enfermedad se denomina Covid-19. Así, se mantiene, por el momento, la feria de Educación en los pabellones de la Fira de Barcelona al no encontrar "una razón objetiva" para impedir la celebración de este evento anual. Sin embargo, abre las puertas al cierre de los colegios, como ha hecho Madrid, si empeora el escenario.

La consejera de Salud, Alba Vergés, ha pedido calma ante la alarma creada por el coronavirus. Madrid lidera el avance de la enfermedad con medidas drásticas ante la multitud de infectados, mientras en Italia se a procedido al cierre del país.

"Hoy por hoy no tenemos evidencia de que el coronavirus circule libremente por Cataluña", ha dicho Vergés en una entrevista a Catalunya Ràdio, aunque ha recomendado a la población con mayor riesgo de evitar salir si no es estrictamente necesario". "Las personas frágiles deben limitar la vida social", ha recomendado.

Preguntada por el Salón de la Educación, una cita anual de miles de estudiantes, que tendrá lugar la próxima semana, la consejera ha afirmado que "hoy no hay una razón objetiva" para cancelar el evento, aunque está en contacto con la Fira de Barcelona para adoptar una decisión final. "Tenemos unos días de margen", ha zanjado.

Vergés ha reiterado que "la mejor protección es la autoprotección individual" al no existir una vacuna contra este virus. "Que las personas que tengan tos y fiebre se queden en casa. No vayan a trabajar", ha insistido la consejera de ERC.

300 profesionales sanitarios aislados

Pese a las recomendaciones, la Generalitat ha asegurado que el escenario actual estaba "previsto desde hace semanas". "No está pasando nada que no haga semanas que sabíamos que pasaría, no está pasando nada que no estuviera previsto", ha afirmado, mientras ha advertido que el número de infectados aumentará "inevitablemente" en las próximas fechas. "Nos estamos preparando para un aumento fuerte del número de casos casos", ha asegurado. Según ha explicado, la Generalitat se prepara "para todo tipo de escenarios" y que trabaja con varios sectores para mantenerse en contacto.

Por estos motivos, no descarta tomar medidas más agresivas de contención, pero a día de hoy descarta el cierre de escuelas y universidades como en Madrid, aunque es un escenario "posible". La medida no dependerá del número de casos, sino cómo se van conociendo los nuevos y si los brotes afectan a mucha gente y se expande de forma descontrolada

Vergés explicó que "tenemos unos 300 profesionales sanitarios aislados" porque han sido contactos de personas que han dado positivo, ha asegurado. Solo en el Parc Taulí hay cerca de medio centenar de profesionales aislados.