ERC rechaza la movilización permanente de Puigdemont y defiende la mesa de negociación

ERC reivindica la mesa de diálogo entre gobiernos dos días después del auto-homenaje de Carles Puigdemont en Perpiñán. Los republicanos han rechazado entrar en "la batalla definitiva" para conseguir la independencia de Cataluña, convertida ahora en el 'plan B' de JxCat, que trata de volar este espacio de diálogo para evitar entregar el liderazgo hegemónico del independentismo a ERC.

"Nos decían que sentarse a hablar era imposible y ahora nos dicen que la negociación no servirá para nada". Esta es la principal tesis de ERC para hacer frente a sus socios en la Generalitat, a la espera de que Quim Torra fije la fecha de las elecciones adelantadas.

ERC ha rechazado la movilización permanente como único método para conseguir el objetivo de la independencia, como pidio Puigdemont el pasado sábado en el sur de Francia, para poner en valor el diálogo, pero también la movilización. A juicio de la portavoz republicana, Marta Vilalta, "son dos caras de la misma moneda".

En una rueda de prensa, Vilalta se ha mostrado prudente y no ha entrado a valorar la llamada de Puigdemont durante su minigira francesa. Respecto a la engañifa, como se refería Clara Ponsatí, exconsejera de la Generalitat, a la mesa de diálogo, tampoco ha realizado comentario alguno, ni menos a los abucheos hacia la intervención de Oriol Junqueras en el vídeo emitido en el acto.

Las respuestas a estas cuestiones las ha dejado para los autores de las declaraciones. Eso sí, ha asegurado que "había que poner en valor el acto de Perpiñán", pese al bajo perfil mostrado por ERC, al enviar una delegación liderada por Ernest Maragall y sin ninguno de los líderes de la formación.

JxCat: los pitos eran contra la mesa de diálogo, no contra Junqueras

ERC ha insistido en ensalzar la victoria en la batalla del relato, al conseguir que el Gobierno admita la existencia de "un conflicto político" y la búsqueda de la solución al mismo mediante una mesa de diálogo.

Alejada del posicionamiento victimista, Vilalta ha emplazado a no ponerse la venda antes que la herida, una referencia más hacia los continuos ataques de JxCat a este espacio de diálogo. Los de Puigdemont han asegurado que no tendrá ningún fruto y por este motivo insisten en la movilización. "No es buena idea, es un error, contraponer el diálogo a la movilización ciudadana", ha afirmado Vilalta.

JxCat ha asegurado que la pitada escuchada durante el mitin de Puigdemont no se dirigían hacia Junqueras sino a la mesa de diálogo, es decir, hacia la nueva estrategia que ha impulsado a los republicanos en las encuestas. ERC podría gobernar con el PSC con mayoría absoluta, mientras que también suma con los grupos separatistas.