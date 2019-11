Colau culpa a Ciudadanos de la polémica del vídeo antiespañol y estos le exigen su retirada inmediata

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha echado balones fuera sobre su responsabilidad del vídeo contra la violencia de género que presenta a los castellanohablantes como machistas. Un vídeo que forma parte de la campaña municipal #ElPresenteEsFeminista y que ha causado un gran revuelo por su marcado carácter antiespañol. La alcaldesa no ha dudado en culpar del escándalo a quienes han criticado el vídeo, centrando sus acusaciones en Ciudadanos “y la extrema derecha” y obviando que las críticas a esta campaña surgieron ayer en la red social Twitter por parte de cientos de personas sin ningún tipo de adscripción política.

El vídeo en cuestión ha sido realizado por la artista Bárbara Farré y el Consistorio, a preguntas de EL LIBERAL, no ha querido dar a conocer ni la forma en que se contrató ni cuál ha sido su presupuesto. En el mismo, aparecen tres jóvenes. Dos de ellos hacen comentarios sexistas en castellano sobre una mujer. El tercero sale en su defensa y lo hace en un perfecto catalán. Esta situación es habitual en los medios de comunicación de carácter independentista, en los que, en cualquier trama de ficción, se presenta siempre a los castellanohablantes en los papeles más antipáticos, mientras que los personajes que representan lo positivo siempre lo hacen en catalán. El vídeo fue colgado por la propia Ada Colau en su perfil de Twitter.

Si mireu un vídeo íntim que una dona no us ha enviat a vosaltres, és violència masclista. Si el reenvieu sense consentiment, a més, és delicte.Als homes us demanem que no sigueu còmplices, que no calleu, que atureu la roda de la violència. #ElPresentÉsFeminista#25Npic.twitter.com/RczOuB3DDB