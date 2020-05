Ciudadanos, PSC y PP exigen el cese del jefe de prensa de Buch por promover la vía bélica por la independencia

El mensaje publicado en Twitter por el jefe de prensa del consejero Miquel Buch, Joan Maria Piqué, promoviendo la vía bélica para la independencia de Cataluña ha llevado a Ciudadanos, PSC y PP a exigir su cese inmediato. Piqué, estrechamente vinculado al Opus Dei y responsable también de relaciones internacionales de JxCat, publicó en esta red social que la vía bélica "puede ser un enfoque que aún no hemos planteado y funcionaría".

La número 1 de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha utilizado la misma red social para recriminar a Piqué su tuit y para exigir al consejero Buch "su cese inmediato". Roldán se ha referido al jefe de prensa de Interior como "otro fan de la vía eslovena". "Con la que está cayendo y el dolor de tantas familias por el COVID-19, ¿no tiene otra cosa que hacer llamar al conflicto armado?", se ha preguntado Roldán.

Desde el PSC ha sido Ferran Pedret el que ha recordado que "no es la primera vez" que Piqué "hiperventila". Basta recordar que la misma organización Reporteros Sin Fronteras lo ha llegado a calificar como "troll". Pedret también ha exigido a Miquel Buch el cese de periodista.

@joanmariapique , cap de premsa del Conseller d'Interior, @MiquelBuch , suggereix "l'enfoc" de la via armada per assolir la independència de Catalunya. No és el primer cop que hiperventila, però això ja passa de taca d'oli. Cessi'l, Conseller. https://t.co/XNMSDP83qt

La diputada del PP Esperanza García ha reclamado también a Buch el despido de Joan Maria Piqué. García ha recordado que el anterior jefe de prensa de Interior fue "cesado solo por decir que la Brimo, en caso de disturbios, disponía de gas pimienta". "¿No cree que debería escoger una persona que tenga, como mínimo, sentido común?", ha preguntado la diputada popular al consejero de Interior.

Conseller, @MiquelBuch, el seu anterior cap de comunicació va ser cessat nomès per dir q la Brimo, en cas de disturbis, disposava de gas pebre... L' actual crida a la lluita armada per la independència. No creu cal escollir-ne una persona q tingui, com a mínim, seny? pic.twitter.com/BbWwXZvoRz