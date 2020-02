Carles Puigdemont confunde Francia y Cataluña al llegar a Perpignan y Valls le afea estar "provocando"

En un más que intencionado mensaje, Carles Puigdemont ha dado a conocer a través de Twitter este viernes que ha llegado a la localidad francesa de Perpignan para la celebración del acto del Consell per la República con el que pretende darse un baño de masas antes de que convoquen las elecciones autonómicas catalanas. Puigdemont ha publicado en la red social que ha "entrado en Cataluña".

Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender#LlibertatPresosPoliticsiexiliatspic.twitter.com/5yKKjspOim — Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2020

Acompañado de Clara Ponsatí, el ex presidente y eurodiputado fugado de la Justicia española, ha insistido en la supuesta catalanidad de Perpignan, localidad a lo que los independentistas se suele referir como la Cataluña norte: "Muy contentos y emocionados de volver a pisar tierra catalana como personas libres, después de más de dos años y tres meses viviendo en el exilio".

"No eres bienvenido"

A este tuit ha respondido el ex primer ministro francés Manuel Valls, hoy concejal en la oposición del Ayuntamiento de Barcelona. Lo ha hecho con un mensaje claro y contundente en el que ha mostrado su rechazo y el de Francia al ex presidente y eurodiputado. "No estás en Cataluña", ha advertido Valls a Puigdemont, "estás en Francia, una república, una e indivisible".

No @KRLS no estás en Cataluña, estás en Francia, una República, una e indivisible. Estás protegido por tu inmunidad parlamentaria, pero no eres bienvenido allí... estás provocando a España, un Estado de Derecho y una bella democracia y estás atentando contra los valores de la UE — Manuel Valls (@manuelvalls) February 28, 2020

Valls ha recordado a Puigdemont que ha podido desplazarse hasta Perpignan por la inmunidad que le otorga el ser eurodiputado y le ha dejado claro que "no es bienvenido" en territorio francés. "Estás provocando a España", ha añadido, "un Estado de derecho y una bella democracia y estás atentando contra los valores de la UE".

Carles Puigdemont, por otro lado, ha comenzado su fin de semana en Perpignan asistiendo a un partido de rugby y como invitado de honor del equipo local, el Usap Rouen. Allí ha sido recibido como si de una estrella se tratara. Tanto es así que el club ha puesto a la venta para este encuentro una serie de camisetas y pañuelos con la estelada como protagonista.