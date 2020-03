Alcaldes del Baix Llobregat acusan la Generalitat de desaprovechar los recursos locales

“La infraestructura de la Administración local no se está aprovechando. La Generalitat no está haciendo ninguna red con los ayuntamientos…”, afirman hoy en una carta, 16 alcaldes del Baix Llobregat, todos del PSC, publicada en El Periódico.

Bajo el título President Torra, póngase al frente, detallan la gravedad de la situación: "Nuestro sistema sanitario pъblico hospitalario se encuentra del todo desbordado por el covid-19. Las residencias de gente mayor están desatendidas y con necesidades urgentes e inmediatas. Estamos hablando de falta de material, falta de equipos de atención residencial y de falta de interlocución con el departamento competente. Hace días que los alcaldes y alcaldesas venimos ofreciendo hoteles al CatSalud" tanto para enfermos leves como para profesionales de la salud, y reclamando "la instalación de hospitales de campaña equipados con camas", pero "después de todo el trabajo que estamos haciendo y de la ayuda que queremos prestar, hemos recibido una carta de la Dirección General de Protección Civil que nos recuerda que no es función de los municipios la determinación de las necesidades de desplegar hospitales de campaña o de otros recursos similares".Y se dirigen directamente al presidente de la Generalitat en términos imperiosos: "Le proponemos que, de manera definitiva, se ponga al frente de la situación en Cataluña. Utilice todos los recursos, también los de los ayuntamientos; constituya un Comité de Emergencias sin partidismo político, dispuesto a trabajar noche y día, para ofrecer soluciones a las miles de voces que claman auxilio en Cataluña y que actualmente no reciben la atención que merecen".Firman los alcaldes de Cervelló, Cornellà de Llobregat, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Vallirana, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Abrera, Molins de Rei, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Esparreguera, Viladecans, y Gavà.