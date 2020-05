Ciudadanos: ¿bisagra o apéndice?

Girauta se ha dado de baja de Ciudadanos por el apoyo de este partido a la prórroga del estado de alarma, aunque desde su salida como portavoz en el Congreso su distanciamiento de Inés Arrimadas era notorio. Dice en un tuit que “no trabajamos tanto para ser una bisagra”. No lo dudo. ¿Pero de quién es la responsabilidad de la situación? ¿Han trabajado tanto para ser absorbidos por el PP o convertirse en un mero apéndice de dicho partido? Si Rivera no se hubiese obsesionado en el sorpaso al PP hoy tendríamos un gobierno PSOE -Ciudadanos con Podemos en la oposición y los independentistas sin capacidad de influencia.

Una vez consumada la debacle del 10 N, ya anticipada por los malos resultados de municipales y autonómicas, agravados por la falta de capacidad negociadora de Rivera que regaló al PP alcaldías y presidencias autonómicas por nada, la alternativa de Ciudadanos era su absorción de facto o de iure por los populares o recentrarse para tratar de cubrir el espacio electoral de centro que el pacto de investidura y el gobierno de coalición deja libre. Tras las dudas iniciales Arrimadas parece que ha optado por mantener un proyecto autónomo, aprovechando la oportunidad que le ha dado la crisis sanitaria, para marcar perfil propio. Y considero que esta opción es más útil a la sociedad catalana y española para favorecer gobiernos alejados de populismos y radicalismos.

Por otra parte, no aprobar la prórroga del estado de alarma, que se hubiera aprobado igualmente con la abstención del PP, no hubiera hecho caer al gobierno. Al contrario, le hubiera dado un argumento más para responsabilizar a los demás de lo que vaya a ocurrir y tapar así sus responsabilidades en la gestión de la crisis sanitaria y económica.

La única opción de soñar con desalojar al independentismo del poder es una confluencia de moderados, no identitaria, con un programa de reconstrucción de Cataluña

En Cataluña el giro de Ciudadanos hacia el centro es trascendental. Las encuestas vienen indicando un gran derrumbe del partido naranja, todavía primer partido en la comunidad autónoma en el Parlament, que no se ve acompañado de un crecimiento paralelo del PP. Y es que en nuestra tierra los populares tienen un techo muy bajo, a pesar de contar con un buen líder. La única opción de soñar con desalojar al independentismo del poder o, por lo menos, evitar que supere el 50% de los votos en las próximas elecciones autonómicas, dado el presumible desgaste de los socialistas, es una confluencia de moderados, no identitaria, con un programa de reconstrucción de Cataluña alejado de populismos de todo tipo.

Y eso sólo es posible si Ciudadanos se olvida de competir con VOX y PP por el votante, entorno al 10%, según el CEO, que se declara sólo español o más español que catalán, y se concentra en el votante catalán harto del procés y de batallas identitarias. En Cataluña entorno a un 40% de los ciudadanos se declara reiteradamente tan catalán como español. Es un sector al que no le entusiasman las banderas y que, en su caso, se identifica con la catalana, la española y la europea. Ofrecerles una alternativa moderada de centro, que una sensibilidades identitarias distintas pero compatibles, que vea el bilingüismo como una ventaja competitiva y no una anomalía a abolir, que huya de populismos, que ofrezca un futuro a las generaciones más jóvenes defendiendo el feminismo, la lucha contra la contaminación, la economía sostenible, sin fanatismos ni dogmatismos, en definitiva una oferta cosmopolita, los verdes de Baviera son un referente, es una opción que demanda la sociedad catalana y que rompería los bloques identitarios actuales. Y para ello se necesita un Ciudadanos centrado que pacte con el catalanismo moderado y no soberanista con el que coincide en el modelo de sociedad. Una coalición que haga visible que la convivencia es posible en Cataluña y centre sus esfuerzos en la gestión de los múltiples problemas que nos aquejan y que se agravarán con la crisis económica que ya ha comenzado.