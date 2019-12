Los independentistas más radicales rechazan el acuerdo de ERC con el PSOE

"Junquerismo es rendición", dicen algunos tuiteros desde que se conoció que PSOE y ERC negocian para que los segundos, con su abstención, permitan que el socialista Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno de España. Con la publicación del escrito de la Abogacía del Estado que apoya que el líder republicano Oriol Junquerasabandone la cárcel para poder recoger su acta de eurodiputado, el enfrentamiento entre independentistas se ha agravado. Ya antes de conocer el contenido del escrito pero intuyendo cuál sería, tuiteros y periodistas muy cercanos al ex presidente Carles Puigdemont y a JxCat lanzaban las primeras críticas contra ERC y Junqueras.

Voy a decir una cosa porque ya es la una, mañana trabajo y probablemente no lea la que me va a caer.Preparados? Listos?Creo que estamos pagando la decisión personal de Junqueras de no haberse querido exiliar.Fin