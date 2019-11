Los acampados retan a la Junta Electoral: se niegan a eliminar símbolos independentistas de la plaza

Jóvenes independentistas y antisistema cumplen siete días acampados en la plaza Universidad para reclamar la liberta de los dirigentes independentistas presos, una protesta a la que en la madrugada de este miércoles se han sumado miembros enmascarados de Anonymous Cataluña. La voluntad de los acampados es permanecer indefinidamente en la plaza.

Tras una semana de acampada en el centro de Barcelona, los concentrados desafían a la Junta Electoral: se niegan a eliminar símbolos independentistas de la acampada, según ha afirmado a este medio de comunicación uno de sus portavoces.

La Junta ordena retirar signos partidistas

La Junta Electoral Provincial permite la acampada pero reclama que la acera y el carril bus situados frente al colegio estén libres de símbolos políticos o reivindicaciones.

El organismo electoral ordena a las fuerzas de seguridad garantizar "que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio". Además, exige que los acampados no interfieran en la votación.

Los concentrados han decidido desoír las medidas impuestas por la Junta a raíz de una denuncia de Ciudadanos desestimada que exigía el desmantelamiento del campamento.

Acto de Vox en plaza Universitat

Preocupación en los Mossos d’Esquadra ante un acto electoral no autorizado de Vox previsto para este miércoles en el centro de la plaza en la que están instalados los estudiantes, que se han organizado en comisiones para repartir responsabilidades como la seguridad y programar charlas y debates.

Los acampados han rechazado el posible acto de Vox en el centro de la plaza este miércoles. Tras recordar que no se moverán "ni un milímetro", han montado esta mañana una barricada en los accesos a la plaza, en la avenida Gran Vía.

Los jóvenes acampados en la plaza Universitat de Barcelona han anunciado que no permitirán el acto electoral de Vox este miércoles.

Los concentrados han convocado a personas antifascistas a pasar la noche y concentrarse en la plaza para hacer frente al acto electoral no autorizado que militantes de Vox planean llevar a cabo junto a la acampada.