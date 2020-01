Las matriculaciones de eléctricos crecen un 56,3% más que en el año 2018

La creciente sensibilidad medioambiental, el mayor desarrollo de modelos por parte de los fabricantes y la puesta en marcha de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible como el Plan MOVES han contribuido al incremento de matriculaciones de vehículos eléctricos durante el año 2019, en opinión de Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE). En cifras, se han adquirido 24.261 unidades de eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) hasta alcanzar las 24.261 unidades, lo que supone un 56,3% más respecto del ejercicio anterior. Por lo tanto, se han superado las 24.000 unidades previstas por el Ministerio de Transición Ecológica. “Las previsiones que hicimos a principios del año pasado sobre los resultados finales anuales de matriculaciones de vehículos eléctricos puros han coincidido con los datos reales”, ha reconocido Pérez de Lucia.

Por categorías, el año 2019 se despidió con la adquisición de 10.047 unidades de turismos eléctricos en todo el país, un 63,4% más comparado con el ejercicio anterior.

Buenos augurios para este año

“El análisis de cara al año 2020, es el de triplicar la cifra registrada hasta ahora, teniendo en cuenta aspectos como el incremento de la oferta, con la llegada de una treintena de modelos de coches nuevos; el rápido despliegue de infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida en itinerancia, y la reducción en Europa de 130 a 95 gramos de CO2/km de los límites de emisiones medias de los fabricantes”, pronostica Pérez de Lucia. A nivel estatal, queda pendiente la puesta en marcha de una reforma fiscal coherente con los objetivos del PNIEC y de un plan de ayudas coherente, ambicioso y coordinado con el resto de administraciones, según el director general de AEDIVE. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética.

En la misma línea, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, apunta: “Las previsiones se han cumplido a finales del año pasado, pero es necesario alcanzar las 65.000 unidades a finales de este ejercicio. Esto exige un plan nacional claro y unívoco para el vehículo cero emisiones, máxime cuando se pretende lograr un mix de matriculaciones que no sobrepase los 95 gramos de CO2/km. En consecuencia, será necesario impulsar las ventas de estos modelos, que a día de hoy todavía tienen una representación del 0,8%”.

Se va a triplicar la cifra de matriculaciones con la llegada de una treintena de modelos nuevos; el rápido despliegue de infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida en itinerancia, y la reducción en Europa de 130 a 95 gramos de CO2/km de los límites de emisiones medias de los fabricantes

El canal empresa sigue “empujando” el mercado

Los datos ponen de manifiesto que la empresa todavía realiza el mayor esfuerzo para introducir estos modelos en el parque. Aun así, es necesario seguir impulsando la movilidad cero emisiones dentro de la cultura corporativa, a fin de alcanzar los objetivos de Transición Ecológica. Objetivos que fijan un total de cinco millones de eléctricos para el año 2030. A lo largo del pasado ejercicio, el 57,5% de los turismos eléctricos matriculados se destinaron a flotas, con 5.779 unidades (un 56,4% más comparado con las unidades matriculadas hasta diciembre del año 2018).

Por eso, Ganvam y AEDIVE abogan por medidas de corte fiscal que ayuden a las empresas a seguir electrificando la flota. Por ejemplo, una deducción en el rendimiento en especie para vehículos corporativos eléctricos puros por debajo del 50%. O que los modelos cuyo precio antes de IVA superen el techo establecido para las ayudas, puedan computar con el máximo coste establecido. “Solo si se impulsa el eléctrico en el canal de empresa, se acelerará su implantación en el parque. Su alta tasa de renovación generará una oferta de usados que ayudará a acercar el eléctrico a un precio más asequible al particular”, añade Ana Sánchez, directora general de Ganvam, quien hace referencia a los híbridos, muy populares en la medida en la que se han convertido en habituales de las flotas de empresa.

Aun así, el canal particular registró un incremento acumulado del 104%, con 3.334 unidades de turismos eléctricos matriculados. No obstante, el elevado precio de adquisición hace que, de momento, no sea una opción de movilidad apta para todos los bolsillos, frenando su popularización, algo que lamentan desde AEDIVE y Ganvam.