La patronal independentista Anem per Feina llama a la “desobediencia económica”

La patronal Anem per Feina, de carácter secesionista y vinculada a la Assemblea Nacional Catalana, hizo ayer domingo un llamamiento a la “desobediencia económica” si el Gobierno de España no actúa con eficacia frente a la crisis desatada por el coronavirus. Dicho desobediencia pasaría por dejar de pagar impuestos, tasas y Seguridad Social a las administraciones.

El colectivo, que formuló sus peticiones a través de un comunicado, reclama que la exención en el pago del IVA, Seguridad Social e IRPF “"se haga extensiva a todas las pequeñas y medianas empresas de cualquier sector afectado por la crisis del coronavirus y que tenga en cuenta a los autónomos que están totalmente desprotegidos”. Del mismo modo, considera que deberían suspenderse los impuestos de sociedades, así como otras tasas de cualquier Administración.

Llamamiento unitario a grandes patronales y sindicatos

Asimismo, Anem per Feina desea sumar a su lucha a las grandes patronales y a los sindicatos, a los que pide “hacer un llamamiento unitario a la desobediencia económica con la garantía de que se les ofrecerá el apoyo legal para hacer frente a una iniciativa como ésta”. Los argumentos que aduce la patronal para impulsar esta iniciativa consisten en que la “exención del pago de impuestos es la medida más lógica teniendo en cuenta que si una pequeña o mediana empresa o un autónomo no es capaz de afrontar el pago de sueldos y proveedores solo le queda la salida del cierre”.

La reclamación de Anem per Feina entronca con las peticiones de Foment y Pimec de que se suspenda el pago de impuestos en el sector del comercio el turismo y la restauración mientras dure la crisis. Dichos colectivos han argumentado que la “suspensión en el pago de impuestos es una medida de aplicación inmediata que permitiría generar en Cataluña hasta más de 700 millones de euros de liquidez inmediata al mes en el sector de comercio, turismo y restauración, liquidez que ayudaría a las empresas a poder hacer frente al pago de proveedores, trabajadores, etcétera”. Sin embargo, estas entidades —a diferencia de Anem per Feina— no llaman a la desobediencia si no se atienden sus recomendaciones.