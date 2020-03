Frente común contra la ampliación de la tercera pista del aeropuerto sobre la laguna de la Ricarda

El anuncio de AENA de que planea alargar 500 metros la tercera pista del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat, a costa de destruir la emblemática laguna y la masía de la Ricarda, ha puesto en pie de guerra a entidades, vecinos e incluso partidos políticos que no quieren que se sacrifique ni un milímetro de la reserva natural del Delta del Llobregat. En poco más de 24 horas, unas 3.000 personas y más de 100 entidades de toda Cataluña se han sumado a un documento que también rechaza una futura configuración de pistas independientes en la infraestructura barcelonesa que se convertirían en una tortura por contaminación acústica para Gavà y Castelldefels.

Para empezar, el manifiesto, que lleva por título Preservemos el Delta. Protejamos el clima. No a la ampliación del aeropuerto” (#NiUnPamMes), ha sido aprobado de forma unánime por todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de El Prat: El Prat En Comú, PSC-CP, ERC, Ciudadanos y Podemos. El texto defiende que la Ricarda es un paraje “insustituible” y pide un desarrollo urbanístico y operativo del aeródromo Josep Tarradellas más sensible con el territorio y apuesta porque los vuelos que no pueden operar en El Prat lo hagan en principalmente en el aeropuerto Girona y subsidiariamente en el aeropuerto de Reus, que deberían disponer de una interconexión entre los tres, en lo que los firmantes definen como “un modelo aeroportuario catalán”. La declaración institucional suscrita también por las entidades insta a AENA a dejar definitivamente de lado “unas políticas desarrollistas que no obedecen al actual contexto de emergencia climática”. El manifiesto denuncia que la propuesta de alargar la tercera pista de El Prat (la más próxima al mar) por la cabecera más próxima a la Zona Franca “no se ajusta a las normativas medioambientales europeas”.

Una nueva zona húmeda en el Delta cinco veces mayor

De hecho, la dirección del aeropuerto ha confirmado a El Liberal que se deberá pedir a la UE que levante la protección de reserva natural de la Ricarda para poder acometer el proyecto. AENA ofrece convertir en espacio protegido unos terrenos en el mismo Delta del Llobregat cinco veces más grandes que la Ricarda y el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), se ha mostrado dispuesto a que esta nueva zona húmeda se implemente en su término municipal.

Pero los movimientos ecologistas catalanes y el consistorio pratense también rechazas esta alternativa porque consideran que destruir la Ricarda “supondría un desastre natural, agrícola y patrimonial sin paliativos”, todo un atentado ecológico si se engloba dentro del actual contexto de emergencia climática. Desde el Ayuntamiento de El Prat han recordado que la Ricarda “es la zona más virgen de los todos los espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat y su valor es insustituible”, ni siquiera por un paraje cinco veces mayor. Las mismas fuentes han subrayado que la laguna y la masía están protegidas “por normativas medioambientales catalanas, españolas y europeas” que ni siquiera una empresa mixta vinculada al Gobierno de España podrá saltarse.

El aeropuerto de Girona, la cuarta pista de El Prat

La opción alternativa que sugieren los firmantes del manifiesto es que el Gobierno español y el Govern de la Generalitat diseñen “un verdadero sistema aeroportuario catalán, que pase para convertir el aeropuerto de Girona en la cuarta pista del aeropuerto de El Prat”. Para que este proyecto alternativo sea factible, todos los grupos municipales del consistorio pratense también exigen “más inversiones en transporte ferroviario, que faciliten la conexión entre el Prat y Girona y entre estas infraestructuras y Barcelona”, desempolvando el viejo proyecto de hacer pasar el AVE por las terminales de El Prat, una iniciativa que lleva años en vía muerta.

La declaración Preservemos el Delta. Protejamos el clima. No a la ampliación del aeropuerto (#NiUnPamMes) también hace un guiño a las reivindicaciones de los vecinos de Gavà y Castelldefels y de los técnicos medioambientales que ven en el anuncio de la ampliación de la tercera pista una maniobra de distracción de AENA que, en realidad, va encaminada a cambiar la configuración del aeropuerto de pistas segregadas como hasta ahora (despegues por la tercera pista y aterrizajes por la pista principal) e implantar la configuración de pistas independientes (despegues y aterrizajes al unísonos por ambas pistas) por la puerta de atrás.

Los expertos aeronáuticos han advertido que si se implanta la configuración de pistas paralelas el impacto acústico sobre las poblaciones de Viladecans, Gavà y Castelldefels será insufrible. Y además, innecesario porque hay soluciones técnicas completamente inocuas -como mejorar la política de slots- que también garantizarían un incremento de la operatividad del aeropuerto barceloné,s sin castigar los tímpanos de los vecinos de una manera atroz.

Reducción de las emisiones de efecto invernadero

El manifiesto contra la ampliación de la tercera pista constata que el aeropuerto Josep Tarradellas es “uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el Delta del Llobregat y en el área Metropolitana de Barcelona” y que, por este motivo, está obligado a convertirse “en un actor clave en la reducción de estas emisiones”. El texto concluye con una llamada a todas las administraciones para que refuercen la protección en los espacios naturales deltaicos y también en el contiguo Parque Agrario del Baix Llobregat, la última reserva hortícola metropolitana de Barcelona.