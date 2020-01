Pere Navarro, delegado del estado en la Zona Franca: “Debemos abandonar la inestabilidad política”

Pere Navarro i Morera (Terrassa 1959) tiene una amplia trayectoria política y de gestión en la que destacan, la alcaldía de Terrassa durante 10 años, diputado en el Parlament, primer secretario del PSC y, ahora, delegado del estado en la Zona Franca. Después de pasar momentos difíciles en su etapa de primer secretario del PSC, se le ve contento e ilusionado en el desempeño de su nueva responsabilidad para la que fue nombrado en julio de 2018.

Ha tenido usted experiencias potentes pero muy diferenciadas. ¿Qué ha sacado usted de cada una de ellas?

La verdad es que voy acumulando experiencias. Yo me he dedicado a muchas cosas. Desde trabajar en un laboratorio de Bioquímica, porque yo soy biólogo, hasta las ventas. En mi etapa política he sido concejal después alcalde, diputado. De todo sacas muchas enseñanzas pero lo más importante es que ves a mucha gente y que todas estas personas con diferentes puntos de vista te aportan conocimientos y experiencias que vas acumulando. Yo estoy satisfecho de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, incluso de los momentos más complicados.

Si tuviera que decantarme por alguna, la política municipal es en la que aprecias más tus acciones en beneficio de la ciudad porque eso se ve, y estás en contacto directo con los ciudadanos. Con los problemas pero también con las soluciones. Mi etapa de político municipal o de gestor municipal es la más agradecida. Ello no implica que las otras no fueran positivas también.

Ahora se ha cumplido el primer año entero en su cargo. ¿ Qué balance hace de esta etapa ?

Pues la verdad es que muy positivo porque hemos desarrollado algunas propuestas que ya venían de la anterior etapa y hemos iniciado otras nuevas y, sobretodo, hemos elaborado un Plan Estratégico porque queremos saber hacia dónde vamos, hacia donde tenemos que llevar el Consorci de la Zona Franca porque somos una institución pública, que lo que hacemos es administrar recursos públicos que no vienen de los impuestos de los ciudadanos, sino de la administración de un patrimonio que tiene casi 100 años. El Plan Estratégico se basa en tres pilares: la sostenibilidad económica a largo plazo, el desarrollo económico y social del territorio y su integración urbana y sostenibilidad medioambiental. Tenemos 29 proyectos, con inversiones de más de veinte millones de euros, una cifra de negocio de 51 millones y un beneficio previsto de 8,2 millones de euros.

De cara al 2020 podría concretar algunos de los objetivos más destacados y novedosos

Resaltaría una incubadora de empresas de impresión 3d que ya ha empezado a andar en abril de 2019.La previsión era que en el primer año se instalarán 20 empresas y la verdad es que tenemos 31. Este es un proyecto de cinco años que hacemos con las cámaras de comercio de toda España y con la Fundación LEITAT.. En estos 5 años se van a incubar más de 100 empresas. Pero esto tiene una segunda derivada que es el Dfactory, un proyecto industrial que ya estamos construyendo en el polígono industrial y que en junio de 2020 ya será una realidad. En esta fábrica habrá impresión en 3D, robótica, internet de las cosas, blockchain, es decir habrá la representación de la nueva economía a través de empresas que ya se han interesado por ocupar estos espacios, con la ambición de que Barcelona sea la capital europea de la economía y la industria 4.0

Hay un proyecto que me ha llamado la atención, el barrio de millennials...

Se le puso el nombre de millennials pero la verdad es que los millennials son un poco mayores, yo creo tenemos que dirigirnos a generaciones posteriores. Es un proyecto de co-living, que une vivienda y trabajo, ubicado en la parte sur de Marina del Prat Vermell que quiere dar una oportunidad a toda este gente joven que ya viven en el AMB y necesitan una oportunidad de quedarse aquí y desarrollar su talento o que sirva para atraer talento del extranjero. El proyecto està en la fase inicial pero ya lo estamos aterrizando desde el punto de vista urbanístico, porque necesita una transformación urbanística y como digo puede ser un espacio ideal de contacto entre gente joven que desarrolla sus profesiones en un entorno favorable.

¿Hay temas pendientes para potenciar el Consorci?

Queremos una mayor visualización del Consorci. El polígono de la Zona Franca no siempre se ve dentro de la ciudad y por tanto una de las cosas que queremos hacer es convertirlo en más ciudad, es decir, mejorar las zonas verdes, la vialidad, no solo de los grandes transportes, sino también de las bicis, los patinetes, la movilidad sostenible, etc., Esta es una asignatura pendiente porque nosotros tenemos un polígono de los años 50, con un aspecto de los años 70 y lo que tenemos que hacer es convertir en más ciudad este polígono. Que pasen cosas los fines de semana. ¿Porque no desarrollar alguna actividad de tipo cultural o deportiva para que la gente se acostumbre también a venir aquí?. Hay un elemento que nos favorece para desarrollar este proyecto y es la presencia de un par de estaciones de metro, las de Parc Logístic y Mercabarna. Pero también se va a abrir el primer trimestre del año que viene la estación de metro que pasa por la calle A de la línea 10 y esto también va a ser un elemento de mejora de la comunicación y por tanto de posibilidades para realizar actividades en el polígono.

El Consorci se asocia al AMB, pero veo que ustedes tienen presencia y patrocinan polígonos fuera de esta zona y a la par proyectan dar un salto internacional y promueven el año que viene una feria logística en Suramérica.

Hace 100 años, cuando nació el Consorci, los ojos de aquella generación ya estaban puestos en el exterior. Por eso nace como una petición de instalar un puerto franco en Barcelona porque primero la pérdida de las colonias de ultramar en el 1898 y ,después, la I guerra mundial, hacían necesario que en Barcelona hubiera un puerto franco para ser competitiva a nivel internacional. Hoy también estamos mirando hacia la internacionalización y eso significa, por un lado, qué tenemos que integrarnos física y también psicológicamente en la ciudad de Barcelona. Pero por otro llevamos la marca Barcelona , muy potente en el mundo,y este año celebraremos el SIL 2020 America en Barranquilla, Colombia. También estamos trabajando en replicar el modelo de incubación de empresas de impresión 3D en la Zona franca de Bogotá y en otros lugares, con el objetivo de crear una red de salones y congresos de logística como una red relacionada con la industria 4.0 basada, pero no solo, en la impresión 3D.

El Consorci es también un punto de encuentro de diversas administraciones, con colores políticos distintos, y de empresas e instituciones privadas. ¿ Hay tensiones o el entendimiento es pleno?

El pleno del Consorci es muy plural, presidido por la alcaldesa, el delegado del estado es el vicepresidente pero hay una àmplia representación política y social. El Consorci es un espacio de consenso económico, político y social. No hace muchos días tuvimos el pleno de aprobación de los presupuestos para el año que viene y se aprobaron con una sola abstención que además yo creo que era una abstención no relacionada con el presupuesto sino con temas más generales pero con la unanimidad del resto de miembros y en el plenario están todos los grupos parlamentarios de Barcelona, representantes de la Cambra de Comerç, Foment, CC.OO y UGT. la presidenta de Renfe, del puerto por lo tanto es un ámbito económico y político muy amplio.

En las últimas semanas han aparecido noticias algo preocupantes sobre la situación de dos empresas emblemáticas del Consorci, Nissan y Seat. ? Cuál es su información del futuro de estas empresas?

Nuestra relación con estas dos empresas, como con las demás, es ofrecerles el mejor servicio posible como propietarios del espacio donde están ubicadas, y es lo que estamos haciendo. Por lo tanto el mejor servicio y las mayores facilidades y el deseo de que sean absolutamente viables. Yo creo que la Seat es una empresa que ha tenido unos beneficios notables en los últimos ejercicios, que experimenta la última presentación de un vehículo fue en un Smart city congress y fue una moto eléctrica, la penúltima fue un patinete eléctrico, quiero decir que están en los servicios de movilidad. Nissan vamos teniendo noticias desde el punto de vista de la estrategia corporativa de Nissan, no sólo de esta fábrica sino en general, tiene que clarificar lo que quieren hacer, donde lo quieren hacer y de que manera. De todas formas decir que esta fábrica está preparada para desarrollar nuevos modelos, sobre todo eléctricos, por lo tanto a priori uno debería pensar que ambas tendrán continuidad.

¿Cómo ve usted el futuro de la economía catalana? Las cifras de crecimiento ya no lideran la economía española. ¿En que se debe incidir para revertir este bache y volver al dinamismo que ha caracterizado nuestra economía?

Barcelona y la AMB es una de las primeras potencias mundiales en startups y este nuevo tipo de economía es el futuro. Ahora sería deseable que hubiera una situación de estabilidad, abandonar las turbulencias. Hay muchos inversores que quieren venir no tanto a Cataluña, sino a Barcelona, que es una marca internacional muy potente pero es evidente que si hay inestabilidad política y social las inversiones van hacia otro lado. Por lo tanto yo creo que lo primero que tenemos que intentar todos es abandonar las turbulencias. Cataluña tiene que mentalizarse de que puede volver a ser una locomotora económica y social, no solo del estado español sino de toda Europa. Lo primero es creérselo. Ahora estamos un poco mirándonos el propio ombligo y esto evita mirar hacia el exterior, ser creativos, ser valientes.

La industria en Europa lleva años perdiendo peso y uno de los elementos para dinamizarla es la apuesta por la sostenibilidad, la economía circular. ¿ Cree que estamos preparados para ser líderes en este reto?

Sin querer estamos repasando los pilares de nuestro plan estratégico. Yo he tenido en los últimos tiempos una agradable sorpresa y es que veo a los empresarios muy motivados para convertir sus empresas, sus recintos industriales en sostenibles en todos los aspectos. No solo del cambio climático sino a nivel de movilidad, de procesos productivos,… y ha sido una agradable sorpresa porque veo que para ellos ya empieza a ser un valor añadido. Y lo que hace diez años era un coste ahora es una oportunidad. Estamos promoviendo la colocación en los tejados de los polígonos placas fotovoltaicas y creando una agrupación de energía. Hay una empresa que se llama Eco energías que está trabajando con el frío del puerto de la regasificación del gas licuado. Hasta ahora este frío se perdía y ahora servirá para producir frío y calor depende de lo que se necesite. El aprovechamiento de las aguas freáticas, del sol,… Vemos que las empresas cada vez son más sensibles, los cambios más rápidos y por lo tanto creo que en un futuro más bien próximo podremos ver un polígono absolutamente diferente del que tenemos ahora.