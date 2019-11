Comienza la novena edición de la Smart City Expo World Congress en Barcelona

La Smart City Expo World Congress (SCEWC), uno de los principales eventos internacionales sobre ciudades inteligentes, celebra su novena edición el martes, miércoles y jueves de esta semana en el recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona, con el lema “Cities made of Dreams”.

La presente edición reunirá a 1010 empresas expositoras y 700 ciudades y registrará un crecimiento del 15% en el espacio expositivo. Como conferenciantes, contará con más de 400 expertos mundiales en movilidad, economía, gobernanza, transformación digital e innovación social.

Entre las empresas expositoras figuran Alstom, Amazon Web Services, Bosch, Cellnex, Cisco, CityDO, Citypossible by Mastercard, Deloitte, Deustche Telekom, Engie, Esri, FiWare, FCC Environment, Hexagon, Huaweii, Indra, Microsoft, Mobileye, Nokia, NTT, Oracle, Seat, Siemens, Suez y Ubiwhere.

Algunos de los conferenciantes más destacados serán Jeff Merrit (director de IoT, Smart Cities y Robótica en el World Economic Forum), Roland Busch (Chief Operating Officer de Siemens AG) Shira Rubinoff (presidenta de SecureMySocial), Janette Sadik-Khan (directora de Bloomberg associates) y Laura Tenenbaum (editora del sitio web sobre Cambio Climático Global de la NASA).

El Congreso se estructurará en 5 ejes temáticos: Transformación Digital, Medio Ambiente Urbano, Movilidad, Gobernanza y Finanzas y Ciudades Inclusivas y Compartidas. Se abordarán temas como las ciudades impulsadas por datos, el 5G y el fututo de la conectividad, ciudades resilientes, gentrificación, sistemas de transporte innovadores, gobernanza multinivel, economía colaborativa, economía circular y ciudades inclusivas.

Capital global Smart City

En su edición de este año, el evento Smart City de referencia contará con la participación de grandes capitales y algunas de las ciudades que lideran la innovación urbana de 2019, según ‘The Global Cities Index’. Habrá representantes de más de 700 ciudades, entre ellas Los Angeles y Nueva York (EEUU), Leeds (Reino Unido), París (Francia), Luxemburgo (Luxemburgo), Budapest (Hungría), Oslo (Noruega), Moscú y San Petersburgo (Rusia), Nueva Delhi (India), Shanghai (China), Seúl (República de Corea) y Bangkok (Thailandia). Participarán con pabellón propio países como Alemania, Estados Unidos, Chile, Corea, Dinamarca, Francia, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, India, Singapur y se contará con la presencia de los alcaldes de Dublín, Fukuoka, Islamabad, Bogotá, Milán y Tesalónica.

Un hub de conocimiento y transformación urbana

Este año, la SCEWC acoge diversos eventos paralelos que profundizarán en el rol de las Smart Cities en la transformación urbana.

Cabe destacar la Digital Future Society, impulsada por el Ministerio de Economía y Empresa y la Mobile World Capital Barcelona, que reúne un centenar de expositores y se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre también en el recinto Gran Vía, con el objetivo de analizar el impacto de la revolución tecnológica en la sociedad y la economía, abordando temas como el reconocimiento facial y los datos biométricos.

En las mismas fechas, se llevará a cabo la tercera edición del Smart Mobility Congress, un salón y congreso con el lema “Leading the way”, que abordará los retos que plantea la movilidad en un futuro con la mayor concentración urbana de la historia: sistemas de transporte inteligente, vehículos autónomos, movilidad aérea, vehículos conectados, MaaS (Mobility as a Service), MoD (Mobility on Demand), micromobilidad, transporte multimodal, planes de movilidad integrada y transporte público.

Por su parte, la Smart City Week es un programa de más de 50 actividades distribuidas por toda la ciudad durante la semana anterior al SCEWC, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la reflexión sobre cómo las tecnologías modifican la ciudad.

La sostenibilidad urbana empieza en el propio salón

En esta edición, la SCEWC lleva cabo dos iniciativas con el objetivo de convertirlas en una referencia internacional de la organización sostenible e inclusiva de eventos:

Towards Zero Waste llevará a cabo medidas durante el SCEWC para la eliminación de plásticos de un solo uso, la desmaterialización o reemplazo de materiales en soportes físicos en multitud de áreas del evento, la recogida selectiva de residuos y la reutilización de los materiales empleados en la construcción de stands.

llevará a cabo medidas durante el SCEWC para la eliminación de plásticos de un solo uso, la desmaterialización o reemplazo de materiales en soportes físicos en multitud de áreas del evento, la recogida selectiva de residuos y la reutilización de los materiales empleados en la construcción de stands. Towards Inclusivity trabajará para que el evento sea accesible para todos los asistentes, así como que todos los colectivos se sientan representados, poniendo a disposición de los asistentes soluciones de movilidad en todo el ámbito del recinto ferial, facilitando el acceso a sillas de ruedas y organizando visitas adaptadas para personas con discapacidad visual.

Asimismo, se incluye un proyecto para invertir todo el beneficio proveniente de las ventas de merchandising en la reforestación de la aldea de Traid en Guadalajara (España). La iniciativa se llevó a cabo junto con la start-up local CO2 Revolution, que ha desarrollado una semilla inteligente (Iseed), que se puede lanzar desde drones y permite la reforestación de grandes extensiones de tierra de forma más eficiente.

World Smart City Awards

Con los World Smart City Awards el SCEWC pretende reconocer a proyectos, ideas y estrategias pioneras que promuevan el desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.

La presente edición del certamen ha sido la más concurrida de toda su historia, con más de 450 candidaturas procedentes de 59 países, que optan a ser galardonadas en siete categorías:Ciudad, Idea innovadora, Transformación digital, Medio ambiente urbano, Movilidad, Gobernanza y finanzas, y Ciudades inclusivas y compartidas. Las ciudades candidatas al premio World Smart City 2019 son Bristol, Curitiba, Estocolmo, Montevideo, Seúl y Teherán.