El programa '30 minutos' de TV3, emitido en la franja horaria con mayor audiencia de este domingo, ha emitido un polémico reportaje sobre la respuesta a la sentencia del juicio del procés. Tras una semana de violencia extrema en Cataluña, con Barcelona como principal perjudicada, la cadena pública muestra las reacciones de políticos a la sentencia, como la de Roger Torrent. El presidente del Parlament, a punto de llorar ante las cámaras, se abraza con cada persona que se cruza. También ha emitido el teatro de Quim Torra tras la negativa de Pedro Sánchez a hablar con el presidente catalán, más propio de un 'sketch' de Polonia -un programa de humor-.

"Qué cojones". Es la respuesta de Torra a la negativa de Sánchez a cogerle el teléfono. En el vídeo se muestra al presidente de la Generalitat hablando con un miembro de su gabinete. "No se ponen de momento. Que si a o largo del día se pueden poner, nos lo dirán", afirma este a Torra. "¿No se ponen? Es increíble. Qué cojones... después de días así y no se ponen al teléfono. Muy bien. Muy bien", escenifica Torra, sentado y desenfocado. "Igual tienen cosas más importantes", apunta el miembro de su gabinete.

Ni un minuto a los policías heridos

El programa dice que los actos vandálicos y las cargas policiales se extienden y cada día son más intensas, para asegurar minutos más tarde que crecen las críticas por los excesos policiales y se piden dimisiones, mientras aparece el camión de agua que no fue utilizado contra ningún manifestante, sino para abrir paso entre las piedras arrojadas por los violentos y las barricadas incendiarias.

"Yo estoy en contra de la violencia, pero llega un punto en que las sonrisas no funcionan", justifica una embozada. "No es violencia, es autodefensa", asegura. "Se ha perdido el miedo. Ver como a tus compañeros les abren la cabeza, les tiran pelotas de goma, hay impunidad en la calle por parte de policías...", añade. "Miedo no hay, pero siempre se es consciente de lo que puede pasar y de lo que no", dice otro encapuchado.

Un programa polémico

En las imágenes del inicio se observan tiros de cargas de humo y pelotas de goma de Mossos y la Policía; también cómo un grupo de violentos se levantan rápidamente ante una carga policial tras una sentada; la caída de una adolescente, sin emitirse antes sus continuos empujones a agentes de policía; pintadas contra Miquel Buch, una abuela abrazando a jóvenes; y ni una sola imagen de ningún herido de gravedad, pese a que hay un policía en la UCI con los pulmones encharcados tras habérsele arrojado una piedra desde la azotea de un edificio en las inmediaciones de Via Laietana.

El consejero de Territori, Damià Calvet, asegura que Josep Rull le llamó de inmediato y asegura que la "única sentencia justa es la absolución". Meritxell Budó se acerca al Palau de la Generalitat para reunirse con Torra. En esa reunión, en la que no están ninguno de los dirigentes de ERC, como el vicepresidente Pere Aragonés, o Torrent, se escucha a Torra decir: "Es muy fuerte", mientras Budó asiente con la cabeza de forma repetitiva.

Mientras sucede esta conversación, en el interior de un vehículo, Aragonés expresa su opinión: "Es una mica...", sin mostrar más al respecto, para dar paso a las protestas en las calles, como en la sede de Òmnium. "Me acabo de enterar de la sentencia, voy para la sede de Òmnium y a esperar instrucciones por las redes sociales para movilizarme", afirma uno de los que cortan la calle.

En la sede de la plataforma se entrevista a Marcel Mauri, el presidente de Òmnium. En una sala están reunidos los abogados de Jordi Cuixart e insisten en el número de folios de la sentencia.

"Miles de personas se dirigen a El Prat en todo tipo de transportes tras la llamada de Tsunami Democràtic, se "colapsan los accesos al aeropuerto", mientras se escuchan a pasajeros afectados: "Qué vergüenza" y algún "hijo de puta" porque una moto se ha saltado la barrera humana. El bloqueo de las carreteras "se nota inmediatamente", mientras un grupo de personas para a taxistas. Tan solo se permite la llegada de ambulancias.

"Empiezan los primeros choques con la Policía", introduce la voz en off. "Fuera las fuerzas de ocupación", se escucha en el aeropuerto. Poco después, se muestran las imágenes de El Prat por la noche. La "situación se complica y la Policía se despliega en el interior", pero "Tsunami Democràtic convoca protestas de forma organizada. Nunca se había visto una protesta así en Cataluña", asegura. Tras cantar el himno de Cataluña, "el paisaje comienza a cambiar" afirma la voz en off, para dar paso a una nueva carga policial de los Mossos d'Esquadra. "Hijos de puta, catalufos de mierda", dice un afectado. De nuevo, TV3 corta la violencia de los CDR y se muestra una nueva carga policial tras el mensaje de la multitud: "Libertad presos políticos".