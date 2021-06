Tres fondos de capital riesgo administrados por una misma persona, el inversor suizo Simon Leendert Verhoeven, financiaron Plus Ultra con préstamos puente por cerca de 1,3 millones de euros meses antes de que recibiera el rescate del Gobierno español. La aerolínea también firmó un cuarto préstamo con Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que evitó su disolución en 2017, según ha podido saber Vozpópuli.

En concreto, el 28 de octubre de 2020 la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Inglaterra y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza. El 29 de enero de 2021, contrataba un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar. Detrás de estas dos sociedades también está la misma persona: el empresario suizo Simon Leendert Verhoeven.

Además, en enero de este año, Plus Ultra firmó un cuarto préstamo con Panacorp por 450.000 euros, el banco que ya inyectó a la aerolínea 6,3 millones de euros en 2017 y evitó que cayera en causa de disolución. Este banco tiene inversiones en Venezuela (tanto en PDVSA como en la República Bolivariana de Venezuela) y está vinculado a Camilo Ibrahim Issa, un magnate venezolano cercano al régimen de Nicolás Maduro.

Vínculo con el chavismo

El medio venezolano Armando.info también vincula a Simon Leendert, el otro prestamista de Plus Ultra, con el Gobierno de Venezuela. En concreto, la publicación se hace eco de una resolución del consejo de administración de una empresa denominada Leeuwarden Investments (antes, Hanson Holland 2) con sede en Países Bajos y administrada por el mismo empresario suizo.

De acuerdo al citado medio, esta firma habría acordado con la petrolera Esvenca, vinculada a Víctor Vargas, apodado como el 'banquero de Chávez', recibir una transferencia de 800 facturas por valor de cerca de 31 millones de dólares.

Por otro lado, la misma fuente explica que en esa resolución la empresa Leeuwarden indica una transferencia de acciones por parte de la venezolana Esvenca por valor de 22 millones de dólares. Este dinero debía destinarse a un fondo de inversión llamado TAM Total Return Fund LTD constituido en islas Caimán y cuyas siglas corresponden a Trebol Asset Management SA.

Según ha podido saber Vozpópuli, el prestamista suizo de Plus Ultra es a su vez director gerente de Trebol Asset Management desde hace más de siete años, compañía con sede en Ginebra que se dedica a la gestión de patrimonios. Así lo constata en su perfil de LinkedIn, donde se anuncia como Leo Verhoeven.

Plus Ultra pagará con el dinero de la SEPI

Plus Ultra admite que suscribió estos préstamos de "carácter transitorio" para "hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público" al Gobierno español. Según ha podido saber este diario, la aerolínea se comprometía a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los contratos con Leendert se detalla que la terminación y devolución de los préstamos tendrá lugar en el "improrrogable" plazo de cinco días desde que la empresa tenga a su disposición los fondos procedentes de la concesión del rescate que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo.

Además, los cuatro préstamos tienen un interés anual del 9% y una comisión de establecimiento del préstamo del 2% en favor del prestamista. Además, si a la fecha de vencimiento del préstamo establecida Plus Ultra no hubiera liquidado sus obligaciones de pago, se aplicará un interés de demora del 1% a la cantidad vencida y no satisfecha.