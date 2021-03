El Juzgado Mercantil número cuatro de Madrid ha declarado en concurso de acreedores a Grant Thornton Outsourcing Services, filial de la división española de la consultora británica, una de las mayores del mundo.

La filial de Grant Thornton acogió en 2013 a 37 empleados de Bankia para dar servicios jurídicos a la entidad, un acuerdo de externalización firmado en el proceso de despidos que acometió el banco ese año. Con motivo de la fusión de Bankia con Caixabank, la sociedad se ha quedado sin servicios que ofrecer ni posibilidad de generar ingresos, con lo que la compañía ha decidido tomar la alternativa del concurso de acreedores para cerrar la filial.

El anuncio del concurso, que se publicó este miércoles en el BOE, llamó la atención de despachos de abogados y firmas de consultoría especializadas.

"No es normal, ir a concurso de acreedores para cerrar una sociedad... Cuando te declaras en concurso en lugar de cerrar la sociedad, lo haces porque no eres capaz de soportar determinado coste del cierre, como las indemnizaciones a los trabajadores", comentaron en un bufete.

La filial de Grant Thorton concursada facturó 1,67 millones en 2019 con gastos de personal por importe de 1,2 millones

Desde Grant Thronton se indicó a este diario que el concurso "ha sido la vía elegida para la liquidación ordenada para evitar el devengo de pasivos laborales una vez alcanzado un acuerdo con los 21 empleados de la sociedad".

De acuerdo a las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil de Grant Thornton Outsourcing Services, de 2019, la empresa ingresó 1,67 millones (1,99 en 2018) y ganó 2.000 euros. Los gastos de personal ascendieron a 1,2 millones (1,5 millones un año antes), según las mismas cuentas, a las que se ha accedido a través de Insight View.

"Si tienes un acuerdo, no hay devengo de pasivos laborales", señalaron en otra firma española especializada en reestructuraciones y situaciones concursales, sorprendida por el concurso de la sociedad de Grant Thorton. "No tiene sentido, cuando alcanzas un acuerdo con un trabajador porque rescindes su contrato, no sigue devengando nada, salvo que no haya acuerdo…", añadieron.

La filial de la consultora británica en España insistió este miércoles a este diario que se alcanzó un acuerdo con toda la plantilla, "que se va con indemnizaciones mayores a las establecidas por ley, y el concurso es la fórmula elegida para la disolución anunciada en enero, una sociedad pequeña vinculada a un único contrato, contrato no renovado, sociedad descontinuada".

Grant Thornton España, con una cifra de negocio total cercana a los 80 millones de euros nombró a Ramón Galcerán nuevo presidente de la firma el pasado mes de septiembre, y se ha propuesto doblar la facturación en los próximos cinco años y analiza posibles adquisiciones en el país.

La firma ha sido una de las seleccionadas por la Sepi para valorar las ayudas a empresas desde el fondo creado por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la pandemia. Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza.

El grupo, con sede en Londres, emplea a cerca de 60.000 personas en 135 países.