El banquero Francisco Luzón ha fallecido este miércoles a los 73 años. El economista había trabajado en entidades como el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria o el Banco Santander, y durante los últimos años se había convertido en uno de los símbolos en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Luzón anunció en noviembre de 2016 que padecía la enfermedad neurodegenerativa. A través de la fundación que lleva su nombre, el que fuera vicepresidente de Santander, había reclamado una mayor inversión en la enfermedad y en la puesta en marcha de un Plan Nacional contra la enfermedad.

Luzón se mostró "muy dolido" por la falta de apoyo en la lucha de la enfermedad que encontró en el Banco Santander: "Me ha dolido mucho. Y le aseguro que no ha sido por mí sino por los enfermos de ELA. Y me ha dolido aún más al comprobar que en la responsabilidad social corporativa de las empresas la medicina y los enfermos no tienen prácticamente ningún espacio y que todo se dedique al deporte o a la cultura o al medio ambiente. La salud y la educación son las cosas más importantes para el ser humano porque sin salud y educación no hay futuro", aseguró el economista en una entrevista concedida a Vozpópuli en 2017.